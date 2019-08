Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung (droite) et le directeur général du groupe britannique SOCO International, Ed Story. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a reçu le 28 août à Hanoï le directeur général du groupe britannique SOCO International, Ed Story.

Selon ce dernier, durant ces 19 dernières années, le groupe SOCO International a injecté plus d’un milliard de dollars dans le secteur pétrolier au Vietnam et est devenu le plus grand investisseur britannique dans le pays. SOCO International a recruté plus d’un millier de personnes, contribué au budget public à hauteur de 3,3 milliards de dollars et accordé 2,5 millions de dollars à nombre d’activités en faveur du bien-être social.

Le directeur général Ed Story a affirmé la volonté de son groupe de continuer d’étendre les investissements dans le secteur pétrolier au Vietnam.



Appréciant les investissements du groupe britannique dans la prospection et l’exploitation de pétrole sur le plateau continental du Vietnam, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a également reconnu les contributions de SOCO International au budget public, à la création d’emplois et au bien-être social au Vietnam. Il a également déclaré apprécier l’enthousiasme du directeur général Ed Story pour les projets au Vietnam.

Le vice-Premier ministre a souligné que le gouvernement vietnamien créait toujours des conditions propices aux entreprises, dont SOCO International, pour augmenter la production et l’efficacité de l’explotation de pétrole au Vietnam. -VNA