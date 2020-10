Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung (debout) à Quang Nam. Photo :VNA



Quang Nam (VNA) - Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a demandé aux autorités des localités du Centre et de la province de Quang Nam en particulier de mettre en œuvre des tâches urgentes pour minimiser les pertes en vies humaines et en biens causées par le typhon Molave.



Lors d'une séance de travail avec les dirigeants de Quang Nam sur la réponse au typhon, mercredi 28 octobre, M. Dung a souligné la nécessité de rechercher les personnes portées disparues à cause des glissements de terrain et de fournir d'urgence de la nourriture et de l'eau aux personnes sinistrées.



Il est nécessaire de rassembler des forces pour répondre rapidement et efficacement aux crues qui suivent souvent le typhon, a-t-il ajouté.



Une attention particulière doit être accordée à la réparation des infrastructures essentielles servant au transport, aux soins de santé, à l'éducation, à l'irrigation et à l'approvisionnement en électricité pour les activités et la production quotidiennes.

Il a souligné l'importance de reprendre rapidement la production et d'aider les résidents locaux à stabiliser leur vie.



Selon le président du Comité populaire de Quang Nam, Le Tri Thanh, la localité a signalé deux résidents portés disparus en raison d'un glissement de terrain dans le district de Phuoc Son. Le typhon a également coulé deux bateaux de pêche dans le district de Duy Xuyen.



Les autorités locales ont appelé les locaux à respecter strictement les réglementations sur la prévention des typhons afin de minimiser les dégâts, a déclaré Thanh.



Le même jour, Trinh Dinh Dung a rendu visite au district de Thang Binh. - VNA