Lors de la rencontre. Photo : VNA

Hanoï, 4 avril (VNA) - Le vice-Premier ministre vietnamien Tran Luu Quang a reçu le 4 avril le président de la sous-commission ‘’Droits de l'homme’’ du Parlement européen, Udo Bullmann, en visite au Vietnam.Lors de la rencontre, les deux parties ont affirmé l'importance des liens de partenariat et de coopération intégrale entre le Vietnam et l'Union européenne (UE) et ont apprécié que les relations entre ce pays et le bloc en général, ainsi qu'entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement européen en particulier, se sont développé positivement ces dernières années.Udo Bullmann a déclaré que l'UE considère le Vietnam comme un partenaire de coopération prioritaire et important, et a exprimé le souhait de continuer à travailler avec Hanoï dans le domaine des droits de l'homme.Le responsable a apprécié les réalisations du développement du Vietnam ainsi que le rôle et la position de la nation indochinoise dans les organisations et forums multilatéraux.Concernant les droits de l'homme, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a confirmé que le respect et la protection des droits de l'homme sont la politique constante du Vietnam.Le Vietnam s'efforce constamment de perfectionner le système juridique sur les droits de l'homme, de développer l'économie, d'assurer l'égalité et le bien-être social et d'améliorer le niveau de vie des gens afin que personne ne soit laissé pour compte, a-t-il souligné.Les efforts et les réalisations du Vietnam en matière de garantie des droits de l'homme sont largement reconnus par la communauté internationale, a-t-il dit, ajoutant que son pays est l'un des leaders de la région et du monde en termes de pourcentage de femmes qui participent à la vie politique (près de 30 % des députés à l'Assemblée nationale sont des femmes).Bien que le Vietnam soit un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, il fait partie des États à indice de développement humain élevé, ce qui a créé une base solide pour améliorer le niveau de vie de la population et, en même temps, a reflété le développement de la société et la garantie de droits dans cette nation, a-t-il souligné.Dans le processus de promotion d'une intégration internationale profonde, le Vietnam respecte ses engagements internationaux, notamment le contenu sur les droits de l'homme. Jusqu'à présent, il a ratifié sept des neuf conventions internationales fondamentales sur le sujet, a-t-il dit.En tant que membre du Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour la période 2023-2025, le Vietnam est attaché au multilatéralisme, au droit international et à la Charte des Nations unies et souhaite contribuer plus activement, de manière responsable et efficace à l'effort commun de promotion et de protection des droits de l'homme, il a réitéré.Sur cette question, le Conseil des droits de l'homme a adopté à l'unanimité la Résolution commémorant le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) et le 30e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne (VDPA), proposée et rédigée par le Vietnam, avec le parrainage de 98 pays.L'initiative ci-dessus a été proposée par le vice-Premier ministre Tran Luu Quang lors d'un débat de haut niveau de la 52e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme à Genève le 27 février, afin de renforcer les efforts ainsi que les actions en vue de la réalisation des objectifs et les valeurs générales établies dans les deux documents importants cités, ainsi que les engagements de la communauté internationale en matière de droits de l'homme pour tous.- VNA