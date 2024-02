Le vice-PM Tran Luu Quang appelle à des sanctions strictes contre les violations INN. Photo : VNA

Kien Giang, 5 février (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a exhorté le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MARD), les ministères, les agences et les localités à empêcher les bateaux de pêche d'empiéter sur les eaux étrangères et à prendre des mesures strictes contre les pêches illégales et non déclarées et les activités de pêche non réglementées ( INN ).Alors qu'il présidait le 5 février la 9e réunion du Comité directeur national pour la prévention et le contrôle de la pêche INN dans la province méridionale de Kien Giang, Tran Luu Quang, qui est également chef du comité, a suggéré de porter les cas de violations graves devant les tribunaux populaires pour jugement, à titre dissuasif.Le MARD a été chargé de continuer à organiser des équipes d'inspection et à instruire les localités dans la lutte contre la pêche INN et à communiquer les résultats au Premier ùinistre En outre, il devrait collaborer avec les agences et les localités concernées pour accroître une communication plus efficace et plus large sur l'effort collectif.Des tâches spécifiques ont également été confiées au ministère de la Défense, au ministère de la Sécurité publique et aux autorités des villes et provinces côtières.À l'heure actuelle, il y a environ 15 198 bateaux de pêche non enregistrés, sans licence et sans contrôle technique dans tout le pays, le plus grand nombre se trouvant dans la province du centre-sud de Binh Thuan, avec 1 868 bateaux.Depuis le début de l'année 2023, près de 5 000 cas ont été enregistrés dans lesquels des navires ont perdu la connexion avec le système de surveillance des navires (VMS) pendant plus de 10 jours. Seuls 8 des 37 navires immobilisés par des pays étrangers ont fait l'objet d'une vérification et de sanctions ultérieures, soit 21,62 %.Pour atteindre l'objectif de faire lever le "carton jaune" de la Commission européenne cette année, les chefs des ministères, des agences et des localités ont été invités à remédier pleinement aux lacunes, comme l'a recommandé la CE lors de sa quatrième inspection, à garantir des résultats concrets et des données pour travailler avec le cinquième équipe d'inspection de la CE est prévue pour avril prochain.- VNA