Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a apprécié mercredi 30 juin le rôle important de la communauté des affaires américaine dans la promotion de la coopération économique entre les deux pays.

Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh lors du dialogue virtuel, le 30 juin. Photo : VNA

Présidant un dialogue virtuel, le dirigeant a affirmé que le gouvernement vietnamien met tout en œuvre pour atteindre le double objectif de lutter contre l’épidémie et de développer l’économie.

En conséquence, le Vietnam a toujours maintenu un taux de croissance économique positif, atteignant 2,91 % en 2020 et 5,64 % au cours du premier semestre de 2021, alors que que le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que la croissance vietnamienne en 2021 pourrait atteindre 6,5 %.

Le vice-Premier ministre a affirmé que la coopération économique joue un rôle clé dans les relations entre les deux pays. Le commerce bilatéral a augmenté rapidement, passant de 450 millions de dollars en 1994 à plus de 90 milliards de dollars en 2020.

Ces dernières années, les États-Unis étaient le plus grand marché d’exportation du Vietnam, se sont classés au 11e rang sur 40 pays et territoires investissant au Vietnam, avec un capital total engagé de près de 10 milliards de dollars. Ce chiffre s’est élevé à plus de 14 milliards de dollars si l’on compte les investissements américains via des pays tiers.

Pham Binh Minh a reconnu et hautement apprécié les contributions de la communauté des affaires américaine, notamment l’USCC, l’USABC et la BCIU, dans la promotion de la coopération économique entre les deux pays. Il a affirmé que le gouvernement vietnamien est toujours prêt à écouter les opinions franches et constructives exprimées par la communauté des affaires américaine.

Vue du dialogue virtuel à Hanoi, le 30 juin. Photo : VNA

A cette occasion, le vice-Premier ministre a hautement apprécié l’engagement du gouvernement américain à financer à hauteur de 4 milliards de dollars américains l’initiative COVAX.

Il a souhaité que le gouvernement américain et la communauté des affaires américaine poursuivent leur assistance au Vietnam dans l’accès aux sources de vaccins ainsi que dans la production et le transfert de technologies de production de vaccins pour surmonter les impacts du Covid-19 et redresser l’économie.

Les représentants de la communauté des affaires américaine ont salué les résultats obtenus par le Vietnam dans la prévention et la lutte contre le Covid-19, ainsi que le potentiel de coopération économique entre les deux pays.

Ils ont formulé des propositions et initiatives de coopération sur le développement de l’économie numérique, des infrastructures, des énergies renouvelables, des énergies propres, et le développement durable, domaines correspondant aux besoins du Vietnam et aux avantages des entreprises américaines.

Les entreprises américaines ont également loué les ministères, secteurs et localités vietnamiens pour leur coopération étroite et leurs discussions franches et constructives sur les questions qui intéressent les entreprises, contribuant à faciliter les activités des investisseurs étrangers, y compris américains, au Vietnam. – VNA