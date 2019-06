Hanoi, 24 juin (VNA) - Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a reçu le 24 juin, à Hanoi l'ambassadeur de Thaïlande au Vietnam, Tanee Sangrat.

Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh (droite) et l'ambassadeur de Thaïlande au Vietnam, Tanee Sangrat. Photo : VNA

Lors de la rencontre, Pham Binh Minh a souligné le fort développement des relations bilatérales dans tous les domaines et a suggéré aux deux parties de mettre en œuvre des mécanismes de coopération, notamment la réunion conjointe du cabinet, le mixte comité Vietnam-Thaïlande pour la coopération et les consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères.



Il a applaudi et a exprimé son soutien à un certain nombre de projets et d'événements qui seront organisés prochainement par l'ambassade de Thaïlande, notamment un projet de construction d'un hôpital pour les pauvres dans la province centrale de Nghe An et du festival de Thaïlande au Vietnam.

L’ambassadeur Tanee Sangrat a exprimé sa joie devant la coopération croissante dans le domaine du tourisme et l’amélioration des échanges entre les peuples entre les deux pays ces derniers temps.

Au cours des cinq premiers mois de 2019, le Vietnam a accueilli 216.000 touristes en provenance de Thaïlande, soit près de 50% de plus que celui de la même période l'an dernier.

Selon le diplomate, la Thaïlande est désormais le 8ème investisseur étranger au Vietnam et son investissement au Vietnam devrait être étendu dans les années à venir avec un certain nombre de projets de SCG, Thaibev et Amata.-VNA