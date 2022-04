Le vice-Premier ministre Le Minh Khai (droite) remet un souvenir à Alfonso Garcia Mora, vice-président de l'IFC pour l'Asie et le Pacifique. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a eu le 15 avril à Ho Chi Minh-Ville une rencontre avec Alfonso Garcia Mora, vice-président de la Société financière internationale (IFC) pour l'Asie et le Pacifique.



Le vice-Premier ministre a déclaré apprécier le rôle de l'IFC dans le développement socio-économique du Vietnam. Selon lui, le gouvernement vietnamien soutient pleinement la politique de l’IFC mobilisant des appuis financiers pour le secteur privé, fournissant des assistances techniques aux localités.



Les organes vietnamiens continueront de travailler en étroite collaboration avec le bureau régional de l’IFC au Vietnam pour promouvoir les bonnes relations entre les deux parties dans les temps à venir, a-t-il affirmé.



Le Minh Khai a déclaré espérer que l'IFC continuerait à soutenir le gouvernement vietnamien dans la mise en œuvre des engagements pris lors de la COP26, car les besoins financiers pour le changement climatique étaient énormes. Le vice-Premier ministre a également suggéré que l’IFC continue de se coordonner avec la Banque d'État pour soutenir la mise en œuvre du projet de restructuration bancaire et de développement du marché du règlement des créances douteuses.



De son côté, Alfonso Garcia Mora a hautement apprécié la gestion économique du Vietnam au cours des deux dernières années dans le contexte de COVID-19. Selon lui, actuellement, le Vietnam est l'un des pays du groupe qui reçoit le plus d'investissements et de financements de l’IFC.



L’IFC a renforcé son personnel pour soutenir le Vietnam. Dans les temps à venir, l’IFC continuera d'accompagner le Vietnam, notamment sur les questions liées à la croissance verte, à la lutte contre le changement climatique et à l'augmentation de la productivité du travail dans le secteur privé..., a-t-il indiqué. -VNA