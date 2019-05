Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh et le secrétaire au Commerce, Wibur Ross. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Poursuivant sa visite officielle aux Etats-Unis, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a rencontré le 23 mai les responsables américains chargés du commerce, des finances, de la défense et d’autres.

Lors de la rencontre avec le secrétaire aux Finances, Steven Mnuchin, Pham Binh Minh a affirmé que le Vietnam était en train d’améliorer l’environnement de l’investissement et encourageait les sociétés américaines à venir investir au Vietnam. Il a demandé aux deux parties de régler ensemble les questions communes pour promouvoir le commerce bilatéral. Steven Mnuchin s’est mis d’accord sur le renforcement du commerce bilatéral et a estimé le partage d’informations de manière positive par le Vietnam visant à régler les questions économiques et financières.

Pham Binh Minh et le secrétaire au Commerce Wibur Ross ont passé en revue, lors de leur rencontre, les évolutions dans les relations économiques et commerciales entre les deux pays et convenu de promouvoir les mécanismes de coopération actuels, de discuter de l’élaboration d’un cadre économique et commercial nouveau, stable et durable pour les relations Vietnam-Etats-Unis.

Le responsable vietnamien a rencontré le secrétaire à la Défense p.i Patrick Shanahan, estimant son financement au projet de décontamination de l’aéroport de Bien Hoa qui a commencé en avril 2019. Les deux parties se sont accordées pour accélérer la coopération dans la garantie de la sécurité maritime, le déminage, l’assistance aux victimes de l’agent orange, la recherche des soldats vietnamiens portés disparus pendant la guerre.

Lors d’un contact avec Pham Binh Minh, le président du Comité des relations extérieures de la Chambre des représentants, Eliot Engel, a souligné le soutien au partenariat intégral Vietnam-Etats-Unis, affirmant la poursuite de la coopération avec le Vietnam pour soulager les conséquences de la guerre. Il a précisé que le Congrès américain s’intéressait à la situation en Mer Orientale et soutenait le maintien de la liberté, de la sécurité et de la sûreté de la navigation aérienne et maritime dans cette zone maritime ainsi que le règlement des différends par des mesures pacifiques, dans le respect du droit international, à commencer par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

En recevant le vice-président du groupe AES, Gustavo Pimenta, le vice-Premier ministre et ministre des AE Pham Binh Minh, a déclaré que le gouvernement vietnamien créait toujours l’environnement favorable aux entreprises américaines, notamment celles dans l’énergie. Il s’est aussi déclaré convaincu du succès des projets de l’AES au Vietnam. -VNA