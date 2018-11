Le vice-PM et ministre des AE Pham Binh Minh (droite) et le ministre des AE de la RPDC. Photo: VNA



Hanoi, 30 novembre (VNA) - Le Vietnam est prêt à partager avec la République démocratique populaire de Coorrée (RPDC) son expérience en matière de développement socio-économique et d'édification de la nation, a déclaré le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh.Il a fait cette déclaration lors de son entretien, à Hanoi le 30 novembre, avec le ministre des Affaires étrangères de la RPDC, Ri Yong Ho, en visite officielle au Vietnam du 29 novembre au 2 décembre.M. Minh a déclaré que la visite du ministre Ri Yong Ho avait un impact significatif sur le maintien et la consolidation de l'amitié traditionnelle entre les deux pays.Il a félicité le peuple de la RPDC pour ses réalisations dans la construction et le développement de la nation au cours des 70 dernières années.Il a déclaré que le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens attachent de l'importance aux liens traditionnels avec la RPDC et sont disposés à travailler avec le pays pour promouvoir les échanges et la coopération dans tous les domaines, conformément au potentiel et aux intérêts de chaque pays, au droit international et à la responsabilité internationale, pour le maintien de la paix et du développement dans la région.Le ministre Ri Yong Ho a affirmé que le Parti et le gouvernement de la RPDC souhaitaient toujours continuer à consolider l'amitié traditionnelle avec le Vietnam.Il a également approuvé travailler avec la partie vietnamienne dans la recherche de mesures appropriées pour renforcer et développer les relations entre le Vietnam et la RPDC dans la nouvelle situation.Les deux parties ont convenu de continuer à collaborer étroitement aux forums internationaux et régionaux tels que les Nations Unies, le Mouvement des pays non alignés et le Forum régional de l’ASEAN (ARF), afin d'accroître l'échange de points de vue sur des questions d'intérêt commun telles que le maintien de la paix et de la stabilité dans la péninsule coréenne.Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a salué les progrès positifs enregistrés dans la péninsule coréenne, affirmant la position constante du Vietnam en faveur de la paix, de la stabilité et de la coopération dans cette péninsule.Il a exprimé l'espoir que les parties concernées intensifient les dialogues afin de créer des progrès substantiels et de s'attaquer rapidement à la dénucléarisation de la péninsule."Le Vietnam est prêt à apporter une contribution concrète au processus de dialogue entre la RPDC et les parties concernées", a déclaré Pham Binh Minh. -VNA