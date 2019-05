Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh. Photo: VNA



La Havane (VNA) – Sur invitation du ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez Parilla, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh effectue du 19 au 21 mai une visite officielle à Cuba.

Lors de leur entretien le 20 mai, Pham Binh Minh et Bruno Rodriguez Parilla se sont informés de la situation socioéconomique de chaque pays avant de discuter des mesures visant à intensifier les relations de solidarité, de fraternité et de coopération intégrale entre les deux pays, et de partager leurs points de vue sur des questions régionales et internationales.

Estimant que les relations bilatérales étaient passées à une nouvelle période de développement plus efficace et plus profonde, les deux ministres ont exprimé leur satisfaction devant le maintien des échanges de délégation de haut niveau et entre tous les secteurs et ministères, dans tous les domaines telles que la politique, l’économie, le commerce, la sécurité, la défense, l’agriculture, la construction, l’éducation, la santé, la biotechnologie, le transport, le sport.

Les mécanismes de coopération bilatérale sont mis en œuvre de manière efficace. Les échanges commerciaux bilatéraux ne cessent d’augmenter, atteignant 335,8 millions de dollars en 2018. Les projets communs dans l’agriculture, la construction et la santé fonctionnent efficacement.

Les deux parties ont convenu de multiplier des échanges de délégations de haut niveau, de niveau ministériel, sectoriel, local et d’entreprises, de maintenir de manière régulière et efficace les mécanisme de coopération bilatérale, de perfectionner les cadres juridiques favorisant la coopération bilatérale, et notamment de mettre en vigueur dans le meilleur délai l’Accord commercial Vietnam-Cuba.

En même temps, les deux ministres ont également échangé des mesures visant à inciter les activités d’investissement des entreprises des deux pays. Ils sont convenus de se soutenir et de favoriser l’accès de ces dernières dans chaque marché respectif.



En ce qui concerne la coopération multilatérale, ils ont hautement apprécié le maintien de la coopération étroite entre les deux pays ainsi que leur soutien mutuel au sein des organisations internationales comme forums multilatéraux, notamment l’ONU, ce en vue de protéger les intérêts légitimes, de rehausser le prestige et la position de chacun, contribuant ainsi à la paix, la stabilité et la coopération dans les deux régions du monde.



Les deux parties ont réaffirmé leur soutien au principe de résoudre les conflits de souveraineté par des mesures pacifiques, sur la base du respect du droit international.



Après leur entretien, le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Binh Minh et le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, ont signé le Plan de consultation politique pour la période 2020-2022 entre les ministères des Affaires étrangères du Vietnam et de Cuba.



Dans le cadre de sa visite, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a rencontré le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba, Raul Castro Ruz, le président du Conseil d'État et du Conseil des ministres, Miguel Diaz-Canel Bermudez, et le président l'Assemblée nationale, Esteban Lazo Hernandez.



Les dirigeants cubains ont affirmé accorder beaucoup d’importance aux relations et à la coopération de solidarité avec le Vietnam.

Ils sont tombés d’accord pour proposer aux gouvernements des deux pays de renforcer les mesures visant à rendre les liens spéciaux Vietnam – Cuba de plus en plus efficaces pour l’œuvre d’édification et de défense nationale de chacun.



A cette occasion, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a déposé une gerbe de fleurs au pied de la statue du Président Ho Chi Minh à La Havane et au Mémorial du héros national cubain José Martí, puis a rendu visite au personnel des organes de représentation vietnamiens et à la communauté vietnamienne à Cuba. -VNA