Entreprises figurant dans le TOP 10 des entreprises manufacturières et le TOP 10 des entreprises dans le commerce et les services en 2021. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a assisté jeudi matin à Hanoï au Forum sur la durabilité des entreprises au Vietnam 2021 (VCSF), organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI).

Le développement durable est devenu une tendance mondiale, par conséquent le gouvernement a intégré des indicateurs de développement durable dans toutes les stratégies socio-économiques, a affirmé Vu Duc Dam.

L'achèvement de 17 objectifs de développement durable est un énorme défi pour tous les pays. A ce jour, le Vietnam a atteint deux objectifs en matière d'éducation, de consommation et de production responsables, tandis que d'autres objectifs sont en cours de mise en œuvre.

Ces deux dernières années, chaque pays, chaque communauté et chaque entreprise a tiré des leçons sur les changements nécessaires pour s'adapter à la pandémie. À travers la pandémie, chacun a dû être plus conscients de sa responsabilité envers lui-même, pour protéger ses proches et la communauté. Chaque personne, chaque communauté, chaque pays a appris à sacrifier des bénéfices immédiats pour des bénéfices à plus long terme, pour eux-mêmes et pour tous.



Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam lors du VCSF 2021. Photo: VNA

De nombreuses entreprises ont apporté d'importantes contributions à la prévention et au contrôle de l'épidémie au Vietnam. Toute la communauté des affaires, dont 97% sont des PME, doit travailler ensemble pour construire une communauté d'affaires pour le développement durable, a-t-il déclaré.

A cette occasion, les délégués ont partagé des recommandations pour améliorer le cadre juridique, créer un environnement d'affaires propice au développement durable, changer la mentalité des entreprises sur l'inéluctabilité du développement durable. -VNA