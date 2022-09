Hanoi (VNA) - Le Secrétariat du Comité central du Parti a décidé d’expulser deux hauts responsables, dont le vice-ministre des Affaires étrangères Tô Anh Dung, du Parti, lors d’une réunion présidée mardi 27 septembre par le secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Tô Anh Dung. Photo : VTV



La réunion a discuté des mesures disciplinaires à l’encontre de Tô Anh Dung, membre de la délégation du Parti et vice-ministre des Affaires étrangères ; et Nguyên Quang Linh, assistant du membre du Bureau politique et vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh.Après avoir examiné les propositions de la Commission d’inspection du Comité central du Parti, le Secrétariat a conclu que Tô Anh Dung manquait de sens des responsabilités ; a violé les règlements du Parti et la loi de l’État tout en dirigeant, dirigeant et proposant l’organisation de vols rapatriant des citoyens vietnamiens au milieu de la pandémie de Covid-19 ; et reçu des pots-de-vin.Une enquête a été ouverte sur l’accusation et Tô Anh Dung a été placé en détention provisoire.Pendant ce temps, Nguyên Quang Linh a abusé de sa position ; violé les principes et la réglementation du travail ; a violé les règles du Parti et la loi de l’État en proposant et en demandant l’autorisation aux entreprises d’organiser des vols de rapatriement au milieu de la pandémie ; et a également enfreint les règles sur les choses interdites aux membres du Parti, selon le Secrétariat.Le Secrétariat a estimé que Tô Anh Dung et Nguyên Quang Linh ne s’étaient pas améliorés; montré une pensée politique, une moralité et un style de vie dégradants ; a enfreint les règles du Parti et la loi de l’État sur la prévention et le contrôle contre la corruption et les pratiques malsaines ; et a violé les règles sur les choses interdites aux membres du Parti ainsi que la responsabilité en matière d’exemplarité, de causer des conséquences «très graves», d’exaspérer l’opinion publique et d’affecter négativement la réputation de l’organisation du Parti.