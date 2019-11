Les délégations militaires du Vietnam et de l'Inde se sont entretenues le 25 novembre à New Delhi. Photo: VNA



New Delhi (VNA) – Le général de corps d’armée Phan Van Giang, chef de l’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, s’est entretenu lundi 25 novembre à New Delhi, en Inde, avec le général Bipin Rawat, président du comité des chefs d’état-major de l’Inde.

Les deux parties ont noté avec satisfaction que ces dernières années, sur la base de la confiance politique et du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l’Inde, la coopération entre les deux armées ne cessait de s’améliorer et avait permis d’obtenir de nombreux résultats importants dans divers domaines, notamment l’entraînement et la formation des forces de maintien de la paix de l’ONU.

Le général de corps d’armée Phan Van Giang a déclaré que la rivalité stratégique entre les grands pays de la région Asie-Pacifique est acharnée avec des facteurs imprévisibles et des risques de conflit latents. Le fait que certains partenaires souhaitent participer à la réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN Plus (ADMM-Plus) montre l’efficacité croissante de ce mécanisme.

Concernant les disputes en Mer Orientale, il a déclaré que le Vietnam est déterminé à protéger sa souveraineté légitime, à régler les différends par les mesures pacifiques sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Le Vietnam s’engage à appliquer sérieusement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), à parvenir dans les meilleurs délais à l’élaboration d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace, a affirmé le général de corps d’armée Phan Van Giang.

Le Vietnam condamne fermement tous les actes terroristes et soutient la coopération entre les pays pour éliminer le terrorisme international, a-t-il encore indiqué.

Pour sa part, le général Bipin Rawat s’est mis d’accord avec les évaluations faites par le général de corps d’armée Phan Van Giang, affirmant que l’Inde respecte et soutient toujours la paix et le développement prospère de tous les pays, la non ingérence dans dans les affaires intérieures des Etats.

Les deux parties ont convenu d’appliquer efficacement la Déclaration sur la Vision commune sur la coopération de défense 2015-2020 et les accords conclus entre les dirigeants des deux ministères de la Défense.

Elles se sont entendues pour renforcer la coopération entre les forces terrestres tout en promouvant leurs liens dans des domaines tels que l’industrie de la défense, la formation du personnel et le partage d’expérience en matière de maintien de la paix des Nations unies.

Le même jour, le général de corps d’armée Phan Van Giang a rendu une visite de courtoisie au ministre indien de la Défense, Rajnath Singh.

Le ministre Rajnath Singh a déclaré que le Vietnam est un partenaire privilégié dans la politique indienne "Agir vers l’Est", et exprimé l’espoir que les deux parties renforceront leurs échanges sur les domaines d’intérêt commun à hauteur de leur partenariat stratégique intégral.

Après la réunion, Phan Van Giang et Rajnath Singh ont assisté à la signature d’un accord de coopération entre l’Institut de stratégie de défense du Vietnam et le Centre d’études sur la guerre terrestre en Inde, ainsi qu’un autre entre l’Académie de technique militaire du Vietnam et l’Institut de technologie avancée de défense de l’Inde. –VNA