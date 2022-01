Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chiên, vice-ministre de la Défense (droite), et le colonel Eugene Vincent Jeoffrey Dudley, attaché de défense sud-africain au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chiên, vice-ministre de la Défense, a reçu jeudi matin à Hanoï le colonel Eugene Vincent Jeoffrey Dudley, attaché de défense sud-africain au Vietnam, à l'occasion de sa prise en fonction au Vietnam.

Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chiên s'est déclaré convaincu que le mandat du colonel sud-africain serait couronné de succès, contribuant au renforcement du « partenariat pour la coopération et le développement » et de la coopération dans la défense entre le Vietnam et l'Afrique du Sud.

Selon le vice-ministre Hoang Xuan Chiên, l'Afrique du Sud est l'un des partenaires de coopération efficace du Vietnam dans le domaine de la défense. Les deux parties ont activement mis en œuvre des activités de coopération telles que l'échange de délégations, le maintien des mécanismes de dialogue et de consultation, la coopération dans la formation, la logistique et la médecine militaire, etc.

Pour sa part, le colonel Eugene Vincent Jeoffrey Dudley a déclaré que l'Afrique du Sud était prête à coopérer avec le Vietnam dans la formation en anglais, la médicine militaire et dans les domaines où elle disposait d'atouts. -VNA