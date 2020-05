Hanoi (VNA) – L’Institut national de recherche économique et politique (VEPR) a récemment avancé trois scénarios pour l’économie après la pandémie de COVID-19, en fonction de son évolution au Vietnam et dans le monde.

La pandémie de COVID-19 a plombé les activités économiques. Photo : VNA

La crise liée au nouveau coronavirus a eu un impact profond sur tous les types d’entreprises. La fermeture et la réduction des activités d’un certain nombre de grandes entreprises ont ralenti la croissance économique du pays. Le Produit intérieur brut (PIB) national a connu une augmentation de 3,82% au premier trimestre, soit le niveau le plus bas depuis 2011.



"À mon avis, le fait d’avoir su maintenir la croissance et éviter la récession économique au premier trimestre est déjà un succès en soi compte tenu de la conjoncture défavorable actuelle", partage Nguyên Bich Lâm, directeur général de l’Office général des statistiques (GSO).



Réfléchir et anticiper l’après pandémie



Les experts de l’Institut de recherche économique et politique du Vietnam (VEPR) ont avancé trois scénarios concernant le développement de l’économie nationale après la pandémie. Ils prévoient des scénarios optimiste, neutre et pessimiste, en fonction de l’évolution du COVID-19 dans le monde comme au Vietnam.



Le scénario optimiste table sur une pandémie maîtrisée complètement à la mi-mai au Vietnam et une activité économique revenant peu à peu à la normale. Les autres pays, quant à eux, commenceront à assouplir leurs mesures de confinement. Leur activité économique, notamment le secteur des services, reconnaîtront des signes positifs à partir de la fin du deuxième trimestre. Ces pays reprendront leur élan de croissance à partir du troisième trimestre.

Les exportations sont durement impactées par le COVID-19. Photo : VNA

Le scénario neutre prévoit que la pandémie durera jusqu’à la deuxième partie du troisième semestre. Le monde continuera d’appliquer des mesures de confinement dans de nombreux centres économiques et financiers importants. L’activité économique mondiale ne reviendra à la normale qu’à partir de la fin du troisième trimestre. Au dernier trimestre, quelques secteurs pourront retrouver leur pleine capacité et enregistrer une croissance à l’image de ces dernières années.



Concernant le scénario pessimiste, l’épidémie se poursuivra jusqu’à la deuxième partie du quatrième semestre. Le monde continuera d’appliquer des mesures de confinement dans de nombreux centres économiques et financiers importants. L’activité économique mondiale ne reviendra à la normale qu’à partir de la fin du quatrième trimestre.



"Dans tous les cas, la reprise complète du secteur de l’aviation et du tourisme rencontrera de nombreuses difficultés. Cette situation durera jusqu’à ce que le monde parvienne à maîtriser complètement la pandémie", estime Pham Thê Anh, expert économique du VEPR.



À court terme, les dépenses du secteur public parviendront à compenser ces difficultés. Mais à long terme, cela sera impossible. Par conséquent, les perspectives économiques dépendent fortement de l'élaboration d'un vaccin et de traitements contre le coronavirus dans le monde.