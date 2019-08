Hanoi (VNA) - Le typhon Wipha, le troisième de l’année au Vietnam, a provoqué des pluies torrentielles et des vents violents pendant plusieurs jours depuis le premier août dans les localités du Nord et du Centre septentrionale où il a fait au moins cinq morts et 14 disparus.

Les sauveteurs recherchent encore 14 personnes après le passage du typhon Wipha dans les localités du Nord et du Centre septentrionale. Photo : VNA

La province de Thanh Hoa (Centre) a déploré le plus grand nombre de décès, avec trois morts et 12 disparus, selon le Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelle et les derniers rapports de Thanh Hoa.La province montagneuse septentrionale de Bac Kan a fait état d’un décès, tandis que la province montagneuse septentrionale de Diên Biên a signalé la mort d’un garçon âgé de neuf ans et la disparition d’un garçon âgé de cinq ans, emportés par un ruisseau gonflé par les pluies.Le typhon Wipha a également provoqué de gros dégâts aux habitations et routes sur son passage. Une centaine de maisons, en majorité dans les provinces de Thanh Hoa et Lang Son, ont été détruites et près de 200 autres ont été endommagées.Dans les provinces de Thanh Hoa, Diên Biên et Son La, la circulation a été bloquée dans de nombreux endroits à cause des glissements de terrain et des inondations.La tempête a également perturbé l’approvisionnement en électricité de près de 300.000 clients le 2 août, mais le service a été rétabli tard le même jour.Des soldats ont été déployés pour soutenir les activités de recherche et de sauvetage et aider les habitants locaux à surmonter les conséquences des catastrophes naturelles, en particulier à Thanh Hoa.Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a envoyé une mission dirigée par le vice-ministre Nguyên Hoàng Hiêp au district de Quan Son, province de Thanh Hoa pour diriger les activités de règlement des dégâts et conforter des familles en deuil.Le ministère de l’Industrie et du Commerce a dirigé la fourniture de 2.860 cartons de nouilles instantanées, de 39 autres d’aliments secs, et de l’eau potable aux villages isolés du fait des inondations. – VNA