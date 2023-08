Hanoï (VNA) - Le typhon Saola est entré dans les eaux du Nord-Est de la Mer Orientale le 30 août après-midi, devenant ainsi la troisième tempête à frapper la région cette année, a déclaré le Centre national de prévision hydrométéorologique.

La direction du déplacement du typhon Saola. Photo : VNA

À 4 heures du 31 août, son œil se trouvait à environ 21 degrés de latitude nord et 118,5 degrés de longitude est, le vent le plus fort près de son centre étant de 184 à 201 km/h. Le typhon se déplace vers l'ouest-nord-ouest à une vitesse d’entre 10 et 15 km/h.

Au cours des trois prochains jours, il devrait devenir plus fort et pénétrer plus profondément dans la zone située à 21,3 degrés de latitude nord et 112,1 degrés de longitude est, à l'est-sud de la province chinoise du Guangdong, le 3 septembre à 4 heures.

Au cours des 72 à 120 heures suivantes, le typhon se déplacera principalement vers l'ouest-sud-ouest à une vitesse de 5 à 10 km/h, son intensité étant susceptible de diminuer progressivement.

Au cours de cette période, la tempête devrait provoquer une mer agitée dans les eaux.

En raison de la tempête, a indiqué le centre, le 31 août au 1er septembre, le sud des Hauts plateaux du Centre et la région du Nam Bô oriental connaîtront des pluies légères à fortes et des orages épars, avec des précipitations attendues entre 50 et 100 mm, voire 150 mm. Le Nord des Hauts plateaux du Centre et la région du Nam Bô occidental connaîtront des averses et des orages, avec des précipitations de 30 à 50 mm, et même plus de 90 mm dans certaines régions.

Le 31 août, les parties centrales et méridionales de la région centrale connaîtront des averses et des orages épars, avec des précipitations de 10 à 30 mm. - VNA