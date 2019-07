Hanoï (VNA) – Le typhon Mun a frappé jeudi matin 4 juillet les régions côtières des provinces de Hai Phong à Nam Dinh au Nord.

Le typhon a apporté des pluies diluviennes et des vents violents, avec des rafales atteignant 100 km/heure.

Le typhon Mun continuera de se déplacer vers Ouest-Nord-Ouest à une vitesse de 10 à 15 km à l'heure et baissera en intensité pour devenir une pression tropicale dans les régions montagneuses du Nord.

A cause de ce typhon, les provinces de Thanh Hoa à Nghe An au Centre et la capitale Hanoï au Nord sont frappées par des pluies diluviennes.

Vietjet Air a dû annuler le 3 juillet les vols VJ732 entre Nha Trang et Hai Phong et VJ284 entre Hô Chi Minh-Ville-Hai Phong. Les horaires d’autres vols sont également changés. Auparavant, Vietnam Airlines et Jetstar Pacific avaient modifié des vols desservant l’aéroport de Cat Bi dans la ville de Hai Phong.

Il s’agit du deuxième typhon frappant le Vietnam cette année. Le premier, Pabuk, survenu en début d’année dans le Sud, avait fait un mort, six blessés et un porté disparu. -VNA