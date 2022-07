Localisation et trajection du typhon Chaba. Photo: Centre national de prévisions hydro-météorologiques

Hanoï (VNA) – Selon le Centre national de prévisions hydro-météorologiques, le 3 juillet à 01h00 du matin, le typhon Chaba s'est affaibli en une dépression tropicale. Puis, la dépression tropicale dans la région sud-ouest de la province chinoise du Guangdong s'est affaiblie en une zone de basse pression.



De 04h00 à 16h00 le 3 juillet, la zone de basse pression devra s’affaiblir et se dissiper progressivement.



Le Centre national de prévisions hydro-météorologiques prévoit des pluies et orages au Nord-Ouest et la zone Nord-Est du Nord le soir du 3 juillet.



Du 4 au 7 juillet, le Nord connaîtrait des averses et des orages, avec un risque élevé de crues soudaines et de glissements de terrain dans les provinces montagneuses du Nord et d'inondations dans les zones basses. Il est recommandé aux localités de prendre des mesures nécessaires pour limiter les dommages causés par les fortes pluies, la grêle, les vents violents et les risques d'inondations, de crues soudaines, de glissements de terrain éventuels.-VNA