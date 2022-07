Long An (VNA) – Le Tribunal populaire du district de Duc Hoa, dans la province de Long An (Sud) a condamné jeudi 21 juillet six personnes de Tinh thât Bông Lai à des peines de trois ans à cinq ans de prison dans l’affaire d’"atteintes aux intérêts de l’Etat ou aux droits et intérêts légitimes des groupements ou des particuliers par abus de leurs droits et libertés".

Les accusés, à l’exception de Lê Tung Vân, lors de leur procès devant le Tribunal populaire du district de Duc Hoa, dans la province de Long An (Sud). Photo : VNA



Lê Tung Vân, 90 ans, s’est vu infliger cinq ans de prison. Lê Thanh Nhât Nguyên, 31 ans ; Lê Thanh Trung Duong, 27 ans ; et Lê Thanh Hoàn Nguyên, 32 ans ont écopé chacun quatre ans de prison. Lê Thanh Nhi Nguyên, 24 ans, a été condamné à trois ans et six mois de prison et Cao Thi Cuc, 62 ans, à trois ans de prison.Les six accusés ont été condamnés sur le fondement de la clause 2, article 331 du Code pénal de 2015 amendé et complété en 2017. Leur complice présumée Lê Thu Vân qui a quitté son lieu de résidence, sera jugée dès qu’elle sera retrouvée et arrêtée.Selon l’accusation, de 2019 à 2021, ces sept personnes ont publié cinq vidéo-clips et un article sur les réseaux sociaux, dont deux chaînes Youtube "5 Chú Tiêu – Thiên Am Bên Bo Vu Tru" et "Nhât Nguyên - Hoàn Nguyên Official".Ces publications contiennent des informations fausses, inventées en vue de porter atteinte au prestige de la police du district de Duc Hoa, de profaner le bouddhisme, de porter atteinte à la dignité et à l’honneur de Trân Ngoc Thao dont le nom de baptême bouddhique est Thich Nhât Tu. – VNA