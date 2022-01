La communauté vietnamienne au Canada soutient le Fonds de vaccins anti-COVID-19. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Comité d’Etat chargé des affaires liées aux Vietnamiens résidant à l’étranger (ministère des Affaires étrangères) a informé le 7 janvier la presse de la situation de la communauté vietnamienne à l’étranger, des résultats de ses activités en 2021 et ses orientations pour 2022.

Selon le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hieu, président dudit comité, il y a actuellement environ 5,3 millions de Vietnamiens vivant, travaillant et étudiant dans plus de 130 pays et territoires. Les Vietnamiens d'outre-mer sont devenus des ressources importantes, contribuant grandement au développement du pays.

En 2021, les Vietnamiens d'outre-mer ont fait don de plus de 80 milliards de dongs, outre de nombreux équipements et fournitures médicaux pour contribuer au Fonds de vaccins anti-COVID-19 et la prévention et le contrôle de l’épidémie au pays.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hieu. Photo : VNA



En 2021, le nombre de devises étrangères versées au Vietnam ont augmenté de 5,2% par rapport à 2020 pour atteindre 18,1 milliards de dollars (selon les données de la Banque mondiale).

Concernant les résultats du travail lié aux Vietnamiens résidant à l’étranger en 2021, le vice-ministre des Affaires étrangères a déclaré que ce travail avait été mis en œuvre de manière intégrale, dans l'esprit de la Résolution du 13e Congrès du Parti, notamment en matière de consultation de positions, de politiques importantes du Parti et de l'État sur le travail lié aux résidents vietnamiens à l'étranger.

Face au COVID-19, le comité a rapidement distribué des fonds pour soutenir les Vietnamiens dans des pays comme le Laos, le Cambodge, la Malaisie, la Thaïlande, l’Inde, le Myanmar, l’Angola, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. En outre, le comité a activement encouragé les entreprises et les localités au pays à soutenir de fournitures médicales pour la communauté vietnamienne à l’étranger.

A propos des orientations pour 2022, Pham Quang Hieu a souligné que le comité mettrait en œuvre sept missions principales. Le comité mettra aussi en œuvre le Plan d'action du gouvernement sur le travail lié aux Vietnamiens résidant à l’étranger pour la période 2021-2026 et le Plan d'action du ministère des Affaires étrangères pour mettre en œuvre ce Plan d'action du gouvernement.

De plus, le comité continuera de soutenir la communauté vietnamienne en termes de statut juridique pour stabiliser leur vie, de soutenir l'enseignement et l'apprentissage du vietnamien pour préserver l'identité culturelle nationale. -VNA