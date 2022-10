Les passagers à l'aéroport international de Nôi Bai, à Hanoi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le nombre de passagers dans les aéroports du pays a atteint 7,2 millions en octobre, en baisse de 11,6% sur un an, dont 1,3 million d’étrangers et 5,8 millions de Vietnamiens, a annoncé l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV).



Dans la même période, les compagnies aériennes nationales ont transporté plus de 3,5 millions de passagers, en hausse de 1,8 % en glissement annuel, dont 614.000 étrangers et 2,9 millions de nationaux. Il s’agit du deuxième mois consécutifs de baisse du trafic passagers intérieur en raison de la période creuse du transport aérien.



Le taux moyen de ponctualité (on-time performance - OTP) des compagnies aériennes vietnamiennes a atteint 93,1% du 19 septembre au 18 octobre, en hausse de 2,5 points sur un mois. Entre-temps, le taux de retard et d'annulation de vols a représenté 6,9% (1.723 vols) et 0,45% (112 vols).



Pacific Airlines était la compagnie aérienne la plus ponctuelle au Vietnam pendant cette période, avec un taux de 95,8% de vols à l'heure. Elle a été suivie par Vasco et Bamboo Airways avec un taux de 95,5% et 93,3%. –VNA