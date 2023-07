Tourisme Le secteur touristique de la ville de Hanoï ne cesse d'innover pour attirer plus de touristes En 2023, malgré de nombreux défis, le secteur du tourisme de la capitale vietnamienne s'est concentré sur l'innovation de la communication et de la promotion de l'image touristique, des destinations et de nouveaux produits touristiques sur les médias nationaux et internationaux.

Tourisme Infographic Le Vietnam possède trois sites les plus appréciés en Asie du Sud-Est La baie d'Ha Long, Hoi An et Phong Nha-Ke Bang au Vietnam ont été classés dans la liste des 16 merveilles du patrimoine mondial de l'UNESCO les plus appréciées en Asie du Sud-Est par le magazine de voyage britannique Wanderlust.

Tourisme Venez visiter le site touristique de Tanyoli à Ninh Thuan Dormir dans une tente mongole, participer à des jeux d'aventure sur les dunes ensoleillées et ventées, se baigner dans les eaux bleues rafraîchissantes et déguster les spécialités culinaires locales sont des expériences mémorables lorsque les touristes se rendent à la zone touristique de Tanyoli, dans la province de Ninh Thuan au Centre.