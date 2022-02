Hanoi (VNA) – Le secteur du tourisme de plusieurs localités, dont les provinces de Quang Ninh (Nord) et Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre) montre des signes de reprises, alors que l’économie nationale se remet en marche, à l’issue d’une année difficile.

Les touristes affluent au complexe de Yên Tu pendant les vacances du Nouvel An lunaire du Tigre 2022. Photo : VNA

Pendant six jours des vacances du Nouvel An lunaire, Quang Ninh a accueilli plus de 300.000 visiteurs dans ses sites touristiques pour un chiffre d’affaires d’environ 400 milliards de dôngs, a fait savoir le Département provincial du tourisme.

Les destinations les plus fréquentées demeurent le complexe de Yên Tu et la pagode Ba Vàng avec plus de 100.000 arrivées, la pagode Ngoa Vân avec 30.000 arrivées, le temple de Cua Ông avec plus de 53.000, la pagode Cai Bâu avec 25.000 arrivées et la baie de Ha Long avec 5.000 arrivées.

Nguyên Thi Thu Ha, directrice générale adjointe de la compagnie par actions de développement de Tung Lâm, a fait savoir que pendant les vacances du Nouvel An lunaire, le nombre de visiteurs à Yên Tu a augmenté de nouveau pour atteindre plus de 40% du chiffre de 2019.

Le complexe des monuments et paysages de Yên Tu se distingue par la parfaite harmonie entre les paysages avec les ouvrage d’architecture et d’art d’une valeur exceptionnelle. Avec son sommet à 1.068 m d’altitude, Yên Tu est connu comme la terre ancestrale de la secte bouddhique zen Truc Lâm fondée par le roi Trân Nhân Tông (1258-1308).

Les entreprises de services touristiques de Quang Ninh continuent de diversifier leurs services et leurs produits, notamment l’exploitation côtière du bateau-restaurant Sea Octopus sur la baie de Ha Long, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO à deux reprises en 1994 et en 2000.

En 2022, le tourisme de Quang Ninh prévoit d’accueillir plus de 9,5 millions de touristes, dont plus de 1,4 million de touristes internationaux. Le secteur devrait réaliser une recette d’environ 19.000 milliards de dôngs et contribuer au budget local de plus de 1.700 milliards de dôngs.

Dans les Hauts Plateaux du Centre, les arrivées de touristes à Dak Lak pendant les vacances du Têt du Tigre 2022 ont augmenté de 51,51 % sur la même période de l’an dernier, à 143.000, pour une recette de 8,46 milliards de dôngs, soit une progression de 43,61%.



Le Département de la culture, des sports et du tourisme de la province de Dak Lak, a estimé que données préliminaires laissent entrevoir une belle reprise. Il a indiqué que des programmes de stimulation sont préparés pour relancer le tourisme à mesure que la vaccination gagne de la vitesse, que l’épidémie de Covid-19 est contrôlée.

Dak Lak fait partie de l’espace de la culture des gongs des Hauts Plateaux du Centre du Vietnam qui a été reconnu patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Les villages de métiers comme le tissage de brocard, la sculpture sur bois, les fêtes des ethnies minoritaires font la fierté des habitants de la province.

Quand on parle de Dak Lak, on pense souvent au lac de Lak, au village de Dôn, aux parcs nationaux de Yok Dôn et Chu Yang Sin, aux plantations de caféiers, des forêts protogènes riches d’une faune et d’une flore très importantes. – VNA