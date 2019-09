Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville a accueilli le 7 septembre un colloque international sur le tourisme intelligent. Nombre de professeurs et professionnels venus du monde entier ont partagé leurs expériences et leurs opinions sur la question.

Vue générale du colloque international sur le tourisme intelligent, le 7 septembre à Hô Chi Minh-Ville. Photo: CVN

Participant au colloque international sur le tourisme intelligent, le professeur Rodolfo Baggio, de l’Université de Bocconi en Italie, a insisté sur le rôle primordial des technologies informatiques dans la réussite d’un tourisme intelligent. "La notion Intelligente est un challenge socio-économique et politique, pas seulement une tendance technologique". Le monde change et affecte le lieu où l’on vit et où l’on travaille en raison des big datas, de l’intelligence artificielle et de l’IOT (Internet of things en anglais).



D’après lui, les cinq problématiques majeures pour un tourisme intelligent dans une ville intelligente concernent l’identification des objectifs, le développement technologique, le budget et la préparation des coûts, l’organisation et les bénéfices pour les citoyens.



Préservation du patrimoine culturel



Au sujet du développement des quartiers culturels et intelligents de Hô Chi Minh-Ville, Luigi Campanale, fondateur de SCE project Asia-Italia, a mis l’accent sur la préservation de l’identité culturelle des communautés à travers les vestiges et les monuments. Par ailleurs, la ville cherche à soutenir et promouvoir le développement d’un tourisme durable, tout en favorisant l’aménagement d’une ville intelligente urbaine.



Le professeur associé Trân Minh Triêt, recteur adjoint de l’Université des sciences de Hô Chi Minh-Ville, a évoqué l’usage d’équipements portables pour faciliter la localisation des sites touristiques et favoriser l’utilisation de guides électroniques pour les visiteurs.



"Les téléphones portables munis d’applications spécifiques permettront de reconnaître les lieux afin de donner des informations précises sur le contexte historique", a estimé le professeur Minh Triêt. Il ajoute également qu’il est nécessaire de mélanger les scènes réelles et les activités supplémentaires, notamment pour les destinations touristiques, les musées pour augmenter la réalité de la culture vietnamienne ainsi que pour faciliter la capacité de reconnaissance d’images grâce à des smartphones. -CVN/VNA