Hanoi (VNA) – La belle saison automnale est arrivée à Hanoï mais les touristes manquent cruellement… Les sites touristiques demeurent fermés ou limitent le nombre d’entrées. Les professionnels du secteur font face à de graves difficultés et essayent de trouver des solutions en attendant des jours meilleurs.

Hanoï est l'un de deux grands centres touristiques du pays. Photo: VNA



La capitale est l’une des premières destinations touristiques du pays. Dans cette ville animée jour et nuit, le flux de touristes vietnamiens et étrangers est, normalement, constant et important toute l’année. En 2020, suite à la crise sanitaire, la ville a connu une chute de 70% du nombre de voyageurs. Et ces 9 derniers mois, les touristes ne furent que 3 millions.



"Habituellement, les touristes désirent découvrir Hanoï l’automne, qui s’avère être la meilleure saison pour baguenauder à l’extérieur. Aujourd’hui, les voyagistes attendent désespérément de nouvelles décisions du Comité populaire municipal", regrette Truong Quôc Hùng, président du Club touristique Unesco de Hanoï.



Dans ce contexte, le tourisme local est obligé de se renouveler pour surmonter les difficultés. Les produits touristiques créés en cette période difficile apportent néanmoins de l’espoir quant au renouvellement de l’offre touristique locale.



Les sites touristiques de la capitale cherchent ainsi à attirer les touristes avec de nouvelles méthodes. L’application de la technologie numérique a été choisie par plusieurs établissements, à l’image du comité de gestion de la Maison centrale qui a inauguré sa chaîne sur les plateformes Spotify et Apple Podcasts, et qui permet aux internautes d’avoir accès à des connaissances historiques et à une visite virtuelle sans avoir à se déplacer.



En utilisant son smartphone, Dào Ngoc Nghiêm, un architecte renommé, peut s’informer des nouvelles expositions de la Maison centrale de Hanoï. "C’est vrai que le secteur touristique a pris de nouvelles initiatives pour attirer les visiteurs", souligne-t-il.



En se connectant au site web du Centre de préservation du patrimoine de Thang Long-Hanoï (https://www.hoangthanhthanglong.vn/), les internautes peuvent effectuer des visites virtuelles à la découverte des secrets des dynasties des Ly, Trân et Lê, des objets liés à l’histoire millénaire de Thang Long - Hanoï, des gravures sur bois de la dynastie des Nguyên ou assister aux expositions en ligne comme "Capitale éternelle", "Pays plein de joies" ou "Général légendaire", cette dernière à la mémoire du général Vo Nguyên Giap.



"Nous cherchons à changer nos méthodes de présentation du vestige de Thang Long - Hanoï. À la place d’activités sur place, nous organisons des évènements en ligne", informe Vu Thi Quynh Trang, représentante du Centre de préservation du patrimoine de Thang Long - Hanoï.



De nouveaux tours seront lancés

Le tourisme hanoïen cherche à se renouveler pour s'adapter au nouveau contexte du Covid-19. Photo : VNA



Le Comité de gestion de l’ancien quartier de Hanoï a également élaboré des applications pour présenter des lieux et des objets. Après la pandémie, des visites virtuelles seront toujours proposées à côté de celles sur place. "Nous utilisons une application qui présente en vietnamien, anglais et français les valeurs historiques et architecturales", informe Trân Thi Thuy Lan, du Comité de gestion de l’ancien quartier de Hanoï.



Selon Dang Huong Giang, directrice du Service du tourisme de Hanoï, les voyagistes ont appliqué activement les technologies 3D, Mapping ou Réalité virtuelle, voire Flycam pour proposer d’intéressants nouveaux produits touristiques en ligne.



Quant aux voyagistes, ils sont toujours prêts. Une fois la pandémie contrôlée, les visiteurs bénéficieront d’une gamme de choix plus importante avec des circuits sécurisés.



"À côté des circuits traditionnels, nous en lancerons de nouveaux comme la découverte de Hanoï à vélo : lac de l’Ouest, village de la céramique de Bat Tràng, ancienne citadelle de Cô Loa ou quelques sites en banlieue tels Soc Son ou Ba Vi", insiste Pham Duy Nghia, directeur de l’Agence de voyage Vietfoot.



Malgré la fermeture des frontières et le terrible impact de la quatrième vague de COVID-19 sur l’industrie du tourisme, les professionnels du secteur envisagent l’avenir avec sérénité. Ils sentent bien que la relance du tourisme n’a jamais été aussi proche et que le rebond devrait être fulgurant compte tenu du très fort besoin de voyager parmi la population. – CVN/VNA