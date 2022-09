Dà Nang (VNA) – Pour la ville de Dà Nang, 2022 est l’année de l’adaptation en toute sécurité, de la flexibilité, du contrôle efficace de l’épidémie de Covid-19, de la reprise et du développement socio-économique. Depuis le début de l’année, de nombreuses mesures ont été lancées pour stimuler le tourisme.

Le pont Rông (Dragon), un symbole emblématique de Dà Nang. Photo : VNA



Depuis le 1er trimestre, l’épidémie a été presque entièrement contrôlée, et le besoin de voyage au Vietnam et à l’étranger des habitants a augmenté en conséquence. Un besoin dont a bénéficié Dà Nang (Centre), destinations de prédilection des touristes tant vietnamiens qu’internationaux.Le nombre de vols à destination de la ville côtière ont nettement augmenté, prouvant la forte relance du tourisme. Pour les sept premiers mois de l’année, Dà Nang disposait de neuf lignes domestiques avec une fréquence de 600 à 800 vols par semaine, et dix lignes internationales, avec 155 vols par semaine.Selon les statistiques de la ville, en juillet 2022, les établissements de séjour (hôtel, villégiature, ressort, auberge) ont accueilli 514.800 voyageurs, soit une hausse de plus de 13% par rapport au mois précédent. Parmi eux, l’on pouvait compter environ 57.500 étrangers ( 42,3% en glissement mensuel).Pour les sept premiers mois de cette année, le nombre total de touristes à Dà Nang a été évalué à environ 1.88 million ( 83% par rapport à la même période précédente) dont 127.000 étrangers et 1.76 millions de Vietnamiens. Chaque visiteur a séjourné en moyenne 2,5 jours dans la ville.Ces bons résultats proviennent des mesures que la ville a mises en œuvre, comme des nouveaux produits touristiques, activités culturelles et divers types de loisirs. À cela s’ajouteront dans les temps à venir le programme du tourisme d’affaires MICE (Meeting, incentives, conventions and events, en anglais), des foires internationales VITM Dà Nang 2022 en décembre ainsi que d’autres forums et séminaires sur la potentialité et l’essor du tourisme de la ville.Selon l’expert en économie Luong Hoài Nam, Dà Nang peut être fière de la transformation du tourisme d’un secteur normal en un fer de lance qui contribue grandement à la croissance locale. Dà Nang devient une destination très prisée des touristes domestiques, et le nombre de vols augmente plus rapidement encore qu’avant l’apparition de l’épidémie en 2019.Avec la croissance du tourisme, l’application des technologies informatiques dans la gestion et la promotion est une tâche primordiale. Selon le représentant de l’hôtel Draco Hotel&Suite, implanté dans le quartier de My An, arrondissement de Ngu Hành Son, Trân Duc Thông, avant chaque départ, les voyageurs ont l’habitude de chercher et consulter, via les sites Web, des informations relatives à l’endroit où ils arriveront.L’hôtel profite cette tendance en connectant des succursales pour présenter ses chambres et vendre ses produits touristiques en ligne. Il accélère le marketing digital en fournissant aux touristes des services de distribution des chambres, de payement en ligne ou sans liquide…