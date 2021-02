Une poterie prend forme sousles mains habiles d’un artisande Phù Langà Bac Ninh (Nord). Photo :Trân Viêt/VNA/CVN

Hanoi (VNA) - La plupart des villages de métier au Vietnam sont faciles d’accès. Ici, les touristes peuvent étudier le processus de production, acheter des produits artisanaux et mieux comprendre la riche culture du pays.

Le Vietnam compte plus de 2.500 villages de métier dont 400 traditionnels. Le delta du fleuve Rouge en possède le plus, les plus célèbres étant le village de la soie de Van Phuc, de vannerie de Phu Vinh, d’incrustation de nacre de Chuyên My, de broderie de Quât Dông à Hanoï, de production d’objets en bronze du village de Dai Bai, de poterie de Phù Lang, de gravure à Dông Ky (province de Bac Ninh), de moulage à Y Yên (province de Nam Dinh), de sculpture sur pierre à Non Nuoc (province de Ninh Binh), de passementerie à Thanh Hà (province de Hà Nam)...



Le Centre compte aussi de nombreux villages de métier comme fonderie dans la province de Thua Thiên-Huê, poterie à Kim Bông (province de Quang Nam), production d’alcool à Bàu Da, fabrication de chapeaux dans la province de Binh Dinh... Au Sud, les touristes peuvent découvrir le village de tissage de brocatelle de Van Giao à An Giang...



Amélioration des formes des produits



Le pays garde encore des métiers artisanaux vieux de plusieurs siècles, dont les méthodes de production n’ont guère évolué. Malgré des hauts et bas, ces villages sont toujours fidèles au métier ancestral. Les modèles et les formes des produits ont souvent été nettement améliorés. Beaucoup de produits réservés à l’utilisation dans la vie quotidienne sont appréciés des touristes... Chaque produit artisanal représente la culture, le goût, le sens esthétique et la vie des habitants locaux. Visiter les villages de métier est une découverte intéressante.



Parmi les nombreux métiers traditionnels au Vietnam, la poterie est le plus développée. Au Nord, ce métier se concentre à Bat Tràng, Thô Hà, Huong Canh, Phù Lang. À Dông Nai, Sông Bé et Binh Duong au Sud. Le Vietnam compte aussi quelques musées et zones d’exposition de céramiques qui intéressent beaucoup les gens. L’une présente environ 400 objets du XVe au XIXe siècles et 300 céramiques de Bat Tràng.



Le musée des beaux-arts du palais royal de Huê expose 3.700 céramiques dont plus de 700 à l’émail émeraude des dynasties Ly-Trân (1009-1400), Mac (1527-1683), Lê-Trinh (1558-1786). La zone d’exposition de Hô Tân Phan réunit des milliers d’objets des cultures de Sa Huynh, du Champa, de Chu Dâu... - CVN/VNA