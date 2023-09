Les visiteurs apprécient l’expérience de la cueillette du thé. Photo : baodautu.vn

Thai Nguyen (VNA) - La province de Thai Nguyen (Nord), une localité connue pour les meilleurs thés du pays, a créé un produit touristique communautaire, une agriculture écologique associée à une culture du thé, attirant un grand nombre de touristes.



Profitant des avantages naturels uniques en termes de climat et de sol, depuis les années 20 du XXe siècle, les habitants de la commune de Tan Cuong, dans la province de Thai Nguyen, ont planté des théiers créant ainsi des collines luxuriantes.



Pour l’heure, la région de thé de spécialité de Tan Cuong obtient un certificat de protection d'indication géographique du Département de la propriété intellectuelle du ministère des Sciences et des Technologies. Cette région s'étend sur une superficie de plus de 1.400 hectares. En outre, les connaissances populaires sur la culture et le traitement du thé Tan Cuong ont été inscrites sur la Liste nationale du patrimoine culturel immatériel par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.



A côté de l'amélioration de la qualité des produits à base de thé, les habitants locaux ont élargi les services et développé le tourisme communautaire associé à la théiculture pour répondre aux besoins des touristes et faire augmenter leurs recettes. Un exemple typique est Hao Dat - la première coopérative de thé de Thai Nguyen sortant des produits répondant aux normes nationales de 5 étoiles d’OCOP (Chaque commune un produit). Ces derniers temps, la coopérative a investi dans la construction d'un espace culturel du thé permettant aux touristes de déguster du thé et d'exposer des produits, d'une zone de transformation et de production aux méthodes traditionnelles. Depuis le début de l'année, cet espace a accueilli plus de 200 délégations nationales et internationales avec plus de 6 000 visiteurs.





La région de thé de spécialité de Tan Cuong . Photo : VNA

En particulier, l'Union des coopératives touristiques communautaires de Tan Cuong a vu le jour pour favoriser davantage l’essor du tourisme communautaire à Thai Nguyen. A Tan Cuong, les visiteurs peuvent prendre des photos des collines de thé verdoyantes, découvrir la manière traditionnelle de cultiver et de traiter le théier avec des activités telles que la cueillette et la préparation du thé avant de déguster des tasses parfumées, l'achat des produits OCOP locaux.



A côté de la zone de thé de spécialité de Tan Cuong, le tourisme communautaire associé à la culture du thé se développe dans d'autres lieux comme dans les communes de La Bang, de Hoang Nong (district de Dai Tu), la commune de Tuc Tranh (district de Phu Luong).



Le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Thai Nguyen, Duong Van Luong, a indiqué que la ville continuerait à organiser des séminaires pour guider la population dans la théiculture durable. En plus, Thai Nguyen appelle les entreprises, les coopératives, les producteurs et les transformateurs de thé à promouvoir le développement des théiers associé au tourisme communautaire, a-t-il ajouté.



Selon le projet de développement touristique de Thai Nguyen la période 2021-2025, vision de 2030, la province fixe l’objectif de construire au moins 5 destinations touristiques communautaires associées à la théiculture d'ici 2025. Pour l’heure, Thai Nguyen reconnaït deux destinations de ce type qui attirent de nombreux touristes vietnamiens comme étrangers. -VNA