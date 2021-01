Hà Giang (VNA) - Les Pà Then vivent principalement dans les communes de Tân Trinh et Tân Bac du district de Quang Binh, province montagneuse de Hà Giang (Nord). Comme d’autres ethnies minoritaires au Vietnam, les femmes Pà Then maîtrisent l’art de tisser les vêtements traditionnels de leur communauté.

Avant de se rendre chez leur mari pour la première fois, les femmes doivent tisser une nouvelle robe rouge pour porter durant la cérémonie de son mariage. Pour perfectionner une robe et une chemise, elles peuvent prendre plus d’un mois afin d’arriver au résultat désiré et tant important, le plus difficile et laborieux étant de créer des motifs ornementaux ingénieux.



Ces dernières années toutefois, les femmes Pà Then se sont mises à tisser moins de costumes traditionnels. En effet, elles ne les portent plus qu’à l’occasion du Têt, des fêtes et des mariages. D’ailleurs, le nombre de tisserands de brocart diminue de plus en plus alors que la jeune génération ne s’intéresse pas énormément à cet artisanat. Celui-ci encourt le risque de disparaître peu à peu s’il n’y pas une attention particulière des services concernés.

Une Pà Then en costume traditionnel. Photo: CVN/VNA

Une artisane enseigne aux enfants les connaissances de base sur le tissage des tenues traditionnelles. Photo: CVN/VNA

Le tissage exige une habileté certaine. Photo: CVN/VNA