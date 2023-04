Hanoi (VNA) - Compte tenu d’une économie mondiale instable avec une forte demande des consommateurs en matière de transparence et de durabilité, l’industrie vietnamienne du textile-habillement est confrontée à des difficultés croissantes, ce qui nécessite une transformation pour la croissance.

Le Vietnam est actuellement le deuxième exportateur mondial de vêtements. Photo: VNA

La vice-secrétaire générale de l’Association du textile et de l’habillement du Vietnam (VITAS) (VITAS), Nguyên Thi Tuyêt Mai, a déclaré que les États-Unis et l’UE - deux principaux marchés d’importation de textiles et de vêtements du Vietnam - ont récemment publié des réglementations plus strictes sur l’origine des produits.L’économiste Huynh Thanh Diên a déclaré que l’Europe devrait adopter une stratégie commune pour éliminer la consommation "jetable" dans le but de n’avoir que des vêtements durables et recyclables sur le marché de l’UE d’ici 2030.Kiêu Manh Kha, responsable de la chaîne d’approvisionnement au bureau vietnamien du Conseil international du coton, a noté que toutes les marques demandent que leur chaîne d’approvisionnement fournisse des informations de traçabilité d’ici 2030. À court terme, d’ici 2025, environ 25 à 50% des marques appliqueront cette exigence.Environ 80% des entreprises opérant dans l’industrie vietnamienne du textile-habillement sont des petites et moyennes entreprises. Le secteur emploie plus de 2 millions de travailleurs industriels et près d’un million de travailleurs des services, mais la productivité du travail reste faible et les coûts de production doivent encore être optimisés.Dans le contexte de l’environnement commercial volatil et difficile actuel, les experts ont estimé que seuls un développement durable et flexible, l’investissement dans la transformation numérique et l’application des avancées scientifiques et du modèle d’économie circulaire peuvent aider les entreprises à s’affirmer sur le marché.