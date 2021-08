Hanoi (VNA) – L’épidémie de Covid-19 a provoqué un ralentissement des exportations vietnamiennes de textile-habillement en 2020, mais la situation s’est rapidement redressée ces derniers mois et les ventes ont fortement augmenté au cours des 6 premiers mois de 2021.

Le secteur textile s'adapte bien aux défis de l’épidémie de Covid-19. Photo: VNA



Sur l’ensemble de la période 2016-2020, le ministère de l’Industrie et du Commerce a déclaré que la compétitivité de la filière textile vietnamienne s’est améliorée constamment. Alors que les exportations textiles mondiales ont diminué en moyenne annuelle de 0,26%, celles du Vietnam ont encore augmenté de 6,13 % au cours de cette période.

Actuellement, le Vietnam est le quatrième exportateur mondial de textile-habillement après la Chine, l’UE et le Bangladesh avec une part des exportations de 7,05% en 2020, contre 5,54% en 2016. La part de la Chine a continuellement diminué, passant de 34,31 % en 2016 à 29,45 % en 2020.



Les produits textiles et d’habillement vietnamiens sont présents dans plus de 200 pays et territoires, contre 150 en 2016. Actuellement, la filière s’efforce de faire des percées sur d’autres marchés tels que Chine, Russie, Cambodge, Indonésie, Thaïlande…



Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, le textile-habillement des principaux concurrents du Vietnam - Bangladesh et Turquie - ont actuellement des problèmes internes et ne peuvent pas concurrencer directement le Vietnam.



Dans les temps à venir, avec la tendance de déplacement en raison des tensions dans les relations commerciales americano-vietnamiennes, une large participation à des accords commerciaux de nouvelle génération tels que CPTPP (Accord de partenariat transpacifique global et progressiste), EVFTA (Accord de libre-échange UE-Vietnam) et le prochain RCEP (Accord de partenariat économique global régional)... créeront des opportunités pour les exportateurs nationaux.



Ce premier semestre, les exportations vietnamiennes de textile-habillement sont estimées à 19,18 milliards d’USD ( 21%), selon le ministère de l’Industrie et du Commerce. – CPV/VNA