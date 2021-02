Hanoi, 20 février (VNA) - Malgré l'influence de l’épidémie de COVID-19 sur l'industrie mondiale de la mode, le secteur de l'habillement et du textile a toujours enregistré une croissance de ses parts de marché sur les principaux marchés tels que les États-Unis et l'Europe.

Le textile du Vietnam augmente ses parts de marché aux États-Unis. Photo d'illustration/TNO

Selon un rapport McKinsey publié fin 2020, les bénéfices de l'industrie mondiale de la mode ont chuté de 93%. Plus de 10 grandes chaînes d'approvisionnement et marques de mode ont fait faillite. En outre, environ 200.000 travailleurs du secteur ont perdu leur emploi aux États-Unis La même année, Inditex, propriétaire de la marque Zara, a annoncé la fermeture de 1.200 magasins, soit 16% des points de vente d'Inditex dans le monde. La plupart des points de vente fermés se trouvent en Asie et en Europe, et appartiennent essentiellement aux petits groupes de magasins des marques Pull & Bear, Oysho et Stradivarius.De même, H&M s'était fixé comme objectif d'ouvrir 165 magasins supplémentaires en 2020, mais ce plan a dû être révisé en raison de l'épidémie. L'entreprise de mode japonaise Uniqlo a fermé environ 350 magasins, soit 7% de ses points de vente dans le monde.Cependant, grâce à la production ininterrompue, les parts de marché des vêtements «made in Vietnam» ont toujours enregistré une croissance au cours de l'année écoulée et a atteint 20% sur le marché américain pour la première fois, avec même nombreux mois n°1 en termes de parts de marché.2020 fut également la première année en 25 ans où les exportations textiles du Vietnam ont connu un recul, de 10,5%, atteignant 35 milliards de dollars contre 39 milliards en 2019. Toutefois, dans le contexte où la demande mondiale a diminué de plus de 22%, passant de 740 milliards à 600 milliards de dollars, tous les pays concurrents ont affiché une baisse de 15-20%. Le «déclin» de la filière vietnamienne est donc toujours bien inférieur à la moyenne mondiale.Rien qu'en janvier, le chiffre d'affaires total des exportations textiles du Vietnam a atteint environ 2,6 milliards de dollars, en hausse de 3,3% par rapport à la même période. En particulier, un certain nombre de produits affichant un taux de croissance élevé de 9 à 36% ont montré des signaux positifs de croissance des exportations de ce secteur, ainsi qu'une augmentation des parts de marché à l’étranger.M. Le Tien Truong, président du conseil d'administration du Group Vinatex, a déclaré que selon les prévisions, le marché mondial du textile pourrait retrouver le niveau de 2019 dès le 2e trimestre 2022 ou le 4e trimestre 2023.Par conséquent, en 2021, le marché devrait continuer à être difficile et incertain, en fonction de la situation épidémique dans le monde. De nombreuses nouvelles fonctionnalités de la chaîne d'approvisionnement seront établies.En 2021, le secteur textile national vise un chiffre d'affaires à l'exportation d'environ 39 milliards de dollars.- CPV/VNA