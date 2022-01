Paris, 21 janvier (VNA) - La semaine du Têt Vietnam a été inauguré, le 20 janvier à l’hypermarché Carrefour Ormesson, en présence de l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, et les dirigeants du groupe Carrefour et de la ville d'Ormesson.

La semaine du Têt Vietnam a été inauguré, le 20 janvier à l’hypermarché Carrefour Ormesson, en présence de l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang. Photo : VNA

C'est la première fois que le Têt du Nouvel An lunaire vietnamien se tient au réseau de distribution au détail Carrefour en France. Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la coopération tripartite entre le Service commercial du Vietnam en France, l’importateur T&T Foods et le distributeur Carrefour. Il vise à promouvoir auprès du grand public français de la culture du Têt de Nouvel An lunaire et de la cuisine vietnamienne. En même temps, c'est aussi l'occasion de faire découvrir les produits vietnamiens aux consommateurs français.

Le Têt vietnamien célébré dans les supermarchés de Carrefour. Photo : VNA

S'exprimant lors de l’événement, l’ambassadeur vietnamien en France Dinh Toan Thang a hautement apprécié l'initiative du groupe Carrefour et a affirmé que la présentation de la cuisine vietnamienne qui est bien connue pour des Français, constitue une bonne opportunité pour conquérir le segment des consommateurs exigeants et poursuivant une cuisine saine. D’après lui, le Carrefour est un groupe de vente au détail de premier plan et particulièrement populaire en France. Les entreprises vietnamiennes, qui sont soutenues désormais par l'EVFTA et des chaînes de distribution au détail comme Carrefour, doivent profiter de cette opportunité pour construire une stratégie de développement professionnel et durable afin de participer au "terrain de jeu" des hypermarchés européens.

Pour sa part, Bruno Lebon, directeur exécutif Hypermarchés chez Carrefour, a qualifié de cet évènement d'une "retrouvaille" de tous ses clients dans tous les magasins de Carrefour en France "pour célébrer les relations solides que nous avons avec le Vietnam, mais également de faire découvrir tout l’art de la cuisine, les recettes, les produits qui sont très appréciés par les clients français". D’après lui, il y a plus de 700 produits qui seront présentés pendant cette semaine. Les clients pourraient donc découvrir tous ces formidables produits du Vietnam comme nouilles, pates, bouillons… "Les Français aiment la cuisine et les produits frais, ils retrouvent beaucoup de choses communes entre la cuisine française et vietnamienne à partir de ces bons produits, bons ingrédients. C’est pour ça, cette cuisine rencontre beaucoup de succès en France", a-t-il avoué.

Du côté de l’importateur, le CEO de T&T Foods Khiem Thanh Nhat a affirmé que l'événement est un "signe d'encouragement fort" pour l'action qu’il mène en faveur du développement en France des produits culinaires asiatiques et en particulier des spécialités du Vietnam. Selon lui, le Vietnam a une histoire en partage et un lien très fort avec la France. Les français aime le Vietnam et la cuisine vietnamienne. Ainsi, le pho et le bo bun sont entrés dans le dictionnaire de France, donc les consommateurs français connaissent parfaitement les produis à travers les restaurants et à travers leurs voyages au Vietnam avant le Covid. En venant chez Carrefour ils peuvent retrouver quelque part les produits vietnamiens pour acheter les ingrédients et les cuisiner.

En ce qui concerne l'opportunité d'accéder au marché français pour les marchandises vietnamiennes, notamment les produits agricoles et alimentaires, selon M. Khiem, les entreprises vietnamiennes doivent penser qu'elles ne vendent pas seulement aux Vietnamiens, mais surtout aux clients français. Par conséquent, il est nécessaire de prendre en compte la méthode de marketing et de propagande adaptée aux consommateurs locaux. "Dès le départ, il faut prendre en considération si nous voulons réussir d’importer des produits d’origines vietnamiennes pour faire découvrir les consommateurs français", a-t-il souligné.

Coopération tripartite pour l’entrée des produits vietnamiens au marché français

Partageant sur l'efficacité du modèle de coopération tripartite, M. Vu Anh Son, représentant en chef du Service commercial du Vietnam en France a déclaré que dans le cadre du projet de "renforcement de la participation directe des entreprises au commerce international" mis en œuvre par le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce depuis 2015, chacun a sa façon de travail. "En France, nos partenaires étant de grandes entreprises qui n'ont pas de politique de développement au Vietnam, nous avons appliqué une approche pragmatique, profitable à toutes les parties, qui est un modèle de coopération tripartite entre le service commercial du Vietnam en France, les importateurs et les distributeurs", a expliqué M. Son.

Selon lui, le premier avantage est de promouvoir les marques et images des produits vietnamiens sur le marché local. Ceci est extrêmement important à long terme. Les bénéfices pour les entreprises vietnamiennes se voient clairement lorsqu'elles ont la possibilité d'approcher un grand nombre de consommateurs français en entrant dans le système de distribution des hypermarchés, qui sert la vente au détail en grandes quantités et avec les exigences les plus strictes et les plus difficiles. Cependant, pour le faire, les entreprises vietnamiennes doivent avoir une approche professionnelle et une stratégie à long terme. "Ne vous concentrez pas uniquement sur l'achat et la vente", a-t-il recommandé en insistant que "c'est un défi non moins important pour les entreprises vietnamiennes".

Depuis l'entrée en vigueur de l'accord EVFTA, le 1er août 2020, outre les avantages évidents en termes de droits de douane sur les marchandises, les engagements de haute qualité du Vietnam dans cet accord ont apporté l'image et la bonne réputation de ce pays aux yeux des partenaires internationaux. Actuellement, de nombreux partenaires qui sont des supermarchés et des chaînes de distribution au détail en France envisagent d'augmenter la proportion de produits vietnamiens dans leur système de distribution. C'est une très bonne opportunité pour les produits vietnamiens d'atteindre un grand nombre de clients potentiels en France, créant ainsi une prémisse pour construire une marque nationale vietnamienne et pénétrer le marché européen en général.

Carrefour est un groupe économique français opérant dans le domaine de la grande distribution, actuellement le premier distributeur mondial. Créé en 1959 à Annecy (France), le système de supermarchés de Carrefour s'est maintenant étendu à de nombreux pays européens, en Amérique du Sud, en Asie et le groupe coopère également avec de nombreuses entreprises de supermarchés locales dans d'autres régions du monde. Pionnier des hypermarchés depuis 1963, Carrefour compte plus de 321.000 employés dans le monde et 12.225 supermarchés et hypermarchés dans plus de 30 pays. Avec un chiffre d'affaires de près de 80 milliards d'euros par an.- VNA