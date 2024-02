Hanoi (VNA) – Des cadeaux aux repas de fin d’année en passant par les transports gratuits pour rentrer pour le Têt, c’est à un merveilleux élan de solidarité que nous assistons, à l’approche du Nouvel An lunaire, en faveur des patients, petits et grands, et leurs proches.

Les proches et les patients et sont rentrés chez eux pour célébrer le Têt à bord des bus gratuits. Les proches et les patients et sont rentrés chez eux pour célébrer le Têt à bord des bus gratuits.

Les actions se sont multipliées, à l’instar des hôpitaux pédiatriques de Hô Chi Minh-Ville (Sud), qui organisé mardi 6 février un festin de fin d’année pour ses patients. Dans la cantine de l’hôpital, plus de 100 enfants s’en sont donné à coeur joie.

Aujourd’hui, je peux manger du poulet frit, des frites, recevoir des cadeaux, de l’argent porte-bonheur, j’en suis très heureux, s’enthousiasme Trinh Minh Quân, âgé de 9 ans, en soins à l’hôpital depuis depuis plus de deux mois.

Le repas de fin d’année, organisé annuellement par le bureau des affaires sociales de l’hôpital, propose cette année un menu plus copieux avec les plats préparés en fonction des goûts et des besoins nutritifs des enfants, a fait savoir le chef du bureau, le docteur Truong Huu Khanh.

Les patients à l’hôpital général de la province de Khanh Hoa s'inscrivent au programme "Bus d’affection". Photo: VNA Les patients à l’hôpital général de la province de Khanh Hoa s'inscrivent au programme "Bus d’affection". Photo: VNA

Nous espérons que les enfants pourront assister ensemble à un festin très joyeux dans les derniers jours de l’année pour oublier un instant leur maladie, et qu’ils se rétabliront bientôt pour pouvoir rentrer chez eux, auprès des leurs, a-t-il partagé.

Dans la même après-midi, dans les enceintes de l’hôpital pédiatrique n°2 de Hô Chi Minh-Ville, une foule de patients et de leurs proches se préparent à rentrer chez eux pour célébrer le Têt. Des bus gratuits sont spécialement affrétés pour eux depuis le 5 février, soit le 26 du 12e mois de l’année lunaire).

À l’hôpital général de la province de Khanh Hoa, le programme "Bus d’affection" 2024 s’est ébranlé pour transporter gratuitement, du 27 au 29 décembre de l’année lunaire, près de 250 patients et de leurs proches aux localités de la province avec les voeux des médecins et une étrenne de 200.000 dôngs pour chacun.

Les patients reçoivent des cadeaux de l’hôpital général de la province de Phu Yên. Photo: VNA Les patients reçoivent des cadeaux de l’hôpital général de la province de Phu Yên. Photo: VNA

Le Têt est la fête des grandes retrouvailles familliales, mais à l’hôpital il y a encore de nombreux patients sans appui familial, atteints de maladies graves et en difficulté particulière. Les soutiens et les encouragements de la part de la communauté leur sont très nécessaires, a fait savoir le directeur de l’hôpital, Phan Huu Chinh.



Plus tôt, dans l’après-midi du 5 février, l’hôpital a collaboré avec diverses unités pour organiser un "Marché du Têt à 0 dông" avec des stands d’une valeur totale d’environ 270 millions de dôngs pour environ 270 patients démunis. – VNA