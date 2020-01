Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a hautement apprécié les contributions importantes des journalistes au travail extérieur en 2019.

A l'occasion du Nouvel An lunaire, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté mardi aux programmes "Tet de retrouvaille" et "Tet pour les pauvres et les victimes de l'agent orange/dioxine" à Vinh Long.