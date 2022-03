Le tennisman Ly Hoang Nam (2e, à gauche) finit 2e du tournoi M25 Toulouse-Balma. Photo: FBNV

Ly Hoang Nam a très bien joué dans le tournoi M25 Toulouse-Balma tenu en France, avec une qualification pour la finale face à Kenny De Schepper. Devant un joueur de plus de 2m de haut et très expérimenté, Ly Hoang Nam a encaissé une défaite en 2 sets (3-6; 3-6).Ly Hoang Nam a tiré des leçons de ce tournoi en partageant sur sa page personnelle qu'il ferait plus d’efforts pour remporter le titre.Après le tournoi M25 Toulouse-Balma, Ly Hoang Nam participera à deux tournois M15 en Thaïlande, prévus du 4 au 17 avril 2022, pour se préparer au mieux aux 31èmes Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31). - CPV/VNA