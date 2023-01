Le taux d'urbanisation devra atteindre 53,9% en 2023. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le ministère de la Construction s’est fixé l’objectif de porter le taux d'urbanisation du pays à 53,9% en 2023.

En 2022, le taux d'urbanisation du Vietnam a augmenté de 1,2% en glissement annuel pour atteindre 41,7%, a fait savoir Dâu Minh Thanh, chef du Bureau du ministère de la Construction.

La résolution n°06-NQ/TW sur la planification, la construction, la gestion et le développement durable des zones urbaines au Vietnam jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045 a été promulgué le 24 janvier 2022.

Selon la résolution, le taux d’urbanisation atteindra au moins 45% en 2025, et plus de 50% en 2030. La superficie des terrains constructibles urbains représentera environ 1,5-1,9% de la superficie des terrains naturels en 2025 et environ 1,9-2,3% en 2030. Le nombre de centres urbains sera d’environ 950 à 1.000 d’ici 2025, et d’environ 1.000 à 1.200 à l’horizon 2030.

L’économie urbaine contribue pour environ 75% au PIB d’ici 2025 et environ 85% en 2030. A l’horizon 2045, le taux d’urbanisation du Vietnam se situera dans le groupe moyen et élevé de l’ASEAN et de l’Asie.

Pour atteindre ces objectifs, la Résolution définit diverses mesures, notamment l'amélioration des mécanismes et politiques, l’accélération du développement des logements, la modernisation des infrastructures pour s’adapter au changement climatique.

Le ministère de la Construction a élaboré et soumis au gouvernement pour promulgation la résolution n° 148/NQ-CP du 11 novembre 2022 sur le Plan d'action du gouvernement pour mettre en œuvre la résolution n°06-NQ/TW.

En 2022, le ministère de la Construction a reconnu les cinq zones urbaines de niveau 4, établit un conseil d’évaluation pour proposer la reconnaissance de la zone urbaine de niveau 4 en faveur du bourg élargi de Cho, province de Bac Ninh (Nord).

Le Vietnam compte actuellement 888 zones urbaines de toutes sortes, dont deux zones de niveau spécial - Hanoi et Hô Chi Minh-Ville, 22 zones de niveau 1, 33 de niveau 2, 47 de niveau 3, 94 de niveau 4.

Le ministère de la Construction a revu la classification des centres urbains de niveau 5 dans les villes et provinces du ressort central, et donné son avis au programme de développement urbain des provinces.

Il s'est associé à la délégation de supervision du Comité permanent de l'Assemblée nationale pour travailler dans un certain nombre de localités sur l'aménagement des unités administratives, évalué la mise en œuvre des résolutions du Bureau politique sur le développement du delta du fleuve Rouge, du littoral du Centre, des Hauts-Plateaux du Centre, des régions du Sud-Est et du Sud-Ouest.

En 2023, le ministère mettra en œuvre le Plan d'action du gouvernement pour déployer la résolution n°06-NQ/TW. Le système national de données sur la planification du développement urbain sera également complété.

Le ministère continue de mettre en œuvre le projet de développement urbain du Vietnam pour répondre au changement climatique au cours de la période 2021-2030, le plan de développement urbain pour la croissance verte du Vietnam jusqu'en 2030 et le projet de développement durable de la ville intelligente du Vietnam au cours de la période 2018- 2025 avec une vision de 2030, le plan national de classification urbaine pour la période 2021-2030.

Le ministère encouragera la recherche sur les modèles de développement urbain associés à la localisation géographique, aux fonctions, aux rôles et aux caractéristiques du développement socio-économique pour servir de base à la recherche et à l'élaboration de lois pour gérer le développement de divers formes urbains. -VNA