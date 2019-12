Hanoi, 25 décembre (VNA) - La croissance économique de 2019 devrait dépasser 7%, soit 2,5 fois de plus que la croissance de l’inflation, qui se maintient autour de 2,7 et 2,8%, a déclaré le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue lors d’une réunion le 25 décembre à Hanoi avec le Comité de gestion des prix du gouvernement.

Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue lors de la conférence. Photo : VNA

Selon les prévisions du ministère des Finances, l'indice des prix à la consommation (IPC) devrait augmenter de 2,73% cette année, notamment dans le groupe des produits alimentaires, de la restauration et du tourisme.

Les principales raisons de cette augmentation sont les ajustements des prix des aliments, des services de restauration, des boissons, des transports, du tourisme, du carburant, des services médicaux, des matériaux de construction et en particulier, de la forte hausse du prix du porc.

Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a déclaré que le taux d'inflation en 2019 était à son plus bas niveau depuis trois ans (3,54% en 2018 et 3,53% en 2017). Il est également inférieur aux prévisions du Comité de gestion des prix du gouvernement, qui ont mis l'IPC à la hausse entre 3,3 et 3,9%.

Le Comité de gestion des prix du gouvernement a convenu que le taux d'inflation devrait se maintenir entre 3,59 et 3,91% en 2020.- VNA