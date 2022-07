Le taux de services administratifs publics en ligne atteint 45,78 % en juin, soit une croissance de 1,6 fois par rapport à la même période de l'an dernier. Photo: dichvucong.gov.vn

Hanoi (VNA) – Le taux de services administratifs publics en ligne a atteint 45,78 % en juin, soit une croissance de 1,6 fois par rapport à la même période de l'an dernier.

C'est ce qui ressort d'un rapport du ministère de l'Information et des Communications, publié le 14 juillet.

Le mois de juin a été marqué par l'achèvement de travaux remarquables dans les secteurs de la poste, des télécommunications et de l'informatique. Parmi eux, l'organisation de l'exposition de timbres du Vietnam 2020 (Vietstampex 2020), la plus grande du genre dans le pays à ce jour, un symposium sur "L'avenir d'Internet" et le séminaire-exposition international Vietnam Security Summit 2022.

Les revenus de juin de l'industrie informatique étaient estimés à 12,2 milliards de dollars en hausse de 30% sur un an, avec un chiffre d'affaires à l'exportation de matériel informatique et d'électronique atteignant quelque 9,5 millions de dollars, en augmentation de 28% en rythme annuel.

Toujours au cours du mois, le ministère a lancé le Prix des produits numériques "made in Vietnam" 2022 pour trouver et mettre en avant des produits technologiques vietnamiens exceptionnels.

En ce qui concerne les faits marquants du secteur dans les mois à venir, le ministre de l'Information et des Communications, Nguyên Manh Hung, a souligné l'ouverture d'un musée numérique, la fermeture du réseau 2G et l'organisation d'enchères de fréquences au cours des six derniers mois de l'année.

Il a également demandé de compléter de nombreuses lois, entre autres celles sur les transactions électroniques, l'industrie du numérique et les télécommunications. -VNA