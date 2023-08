Hanoi (VNA) – Hanoi a décaissé 28,1 billions de dôngs (1,15 milliard de dollars) de capitaux d’investissements publics au cours des huit premiers mois de 2023, soit 54,5% du plan annuel et en hausse de 0,8% par rapport à la même période de l’an dernier, selon le Comité populaire municipal.

Photo d'illustration: baodautu.vn

Sur le total, 11,7 billions de dôngs de capitaux sont gérés par l’administration municipale, soit 51,6% du plan annuel, et en baisse de 0,5% en glissement annuel ; 15,3 billions de dôngs gérés par les districts, soit une hausse de 1,9% par rapport à la même période de l’an dernier, le montant restant géré par les communes.



Le Comité populaire municipal a demandé aux comités populaires des districts de prendre des mesures drastiques pour accélérer la mise en œuvre des projets clés, notamment le projet de métro de la gare Nhôn-Hanoi, d’une longueur totale de 12,5 km et d’un investissement total de 32,9 billions de dông. À ce jour, 77% des travaux ont été réalisés.



La deuxième phase de construction du projet de pont Vinh Tuy, qui a débuté en janvier 2021 pour un coût de 2,5 billions de dôngs, a été mise en service le 30 août, quatre mois avant la date prévue.



Parallèle au pont Vinh Tuy (première phase), il devrait contribuer à réduire les embouteillages et à faciliter les déplacements entre les deux rives du fleuve Rouge, répondant ainsi à la demande croissante de transport entre le centre-ville et les régions du Nord et du Nord-Est.



Lancée en juin de cette année, le périphérique n°4, d’une longueur de 112,8 km, traverse la ville de Hanoi et les provinces de Hung Yên et Bac Ninh. Il débutera au début de l’autoroute Nôi Bài – Lào Cai à Hanoi et se terminera sur l’autoroute Nôi Bài – Ha Long dans la province de Bac Ninh. Le projet représente un investissement total de 85,8 billions de dôngs et devrait être achevé en 2027.



Le tronçon Hoàng Câu-Voi Phuc du périphérique n°1, d’une longueur de 2,2 km et d’une largeur de 50 m, part du carrefour Cat Linh-La Thành-Yên Lang et se termine à l’intersection de Voi Phuc. Le capital d’investissement total du projet a été estimé à 7,2 billions de dôngs dans la première phase. Jusqu’à présent, 20,1% des capitaux à décaisser du projet a été réalisé.



Hanoi a également créé des conditions favorables pour attirer davantage d’investissements, notamment les investissements directs étrangers (IDE). Selon l’Office municipal des statistiques, Hanoi a attiré 2,34 milliards de dollars d’IDE au cours des huit premiers mois de cette année, avec 262 nouveaux projets d’une valeur de 120 millions de dollars et 116 projets autorisés à augmenter leur capital d’investissement de 197 millions de dollars.



Au total, 225 investisseurs étrangers ont apporté des capitaux et acheté des actions pour une valeur de 2,02 milliards de dollars au cours de la période considérée, notamment le japonais Sumitomo a acheté des actions de VPBank pour une valeur de transaction de 1,5 milliard de dollars. - VNA