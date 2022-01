Des gens en route pour retourner dans leurs localités natales avant le Nouvel An lunaire. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 22 janvier, le ministère de la Santé a envoyé un document aux Comités populaires de niveau provincial sur la création de conditions favorables au retour des gens à l'occasion du Nouvel An lunaire 2022.

Selon le ministère de la Santé, actuellement, le taux de couverture vaccinale dans les villes et provinces est élevé : 100% des personnes âgées de 18 ans et plus ayant reçu une injection; 95,6% ayant reçu deux injections; 18,6 % ayant reçu une 3e injection. Pour les adolescents de 12 à 17 ans, 94,1% ont reçu une injection et 82,2% ont reçu deux injections. Le ministère demande ainsi aux Comités populaires locaux de créer des conditions propices au retour des gens dans leurs localités natales.

Au 21 janvier, plus de 174,96 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées au Vietnam. -VNA