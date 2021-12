Photo : VNA

Hanoï (VNA) - En 2021, le taux de couverture forestière à l'échelle nationale a atteint 42,01%, soit une légère hausse de 0,11% sur un an, selon un rapport de l’Office de la protection des forêts (Administration des forêts du Vietnam).

En plus, les activités liées à la protection de la forêt et la prévention et la lutte contre les incendies de forêt ont connu des changements positifs par rapport à l’an 2020.

En 2022, selon les prévisions, les infractions des instructions sur la forêt restent encore compliquées. Par conséquent, l’Office de la protection des forêts se concentrera sur les tâches suivantes : élaborer et mettre en œuvre des documents juridiques ; gérer et protéger la forêt et lutter contre les incendies de forêt. En particulier, l'Office renforcera la détection et traitera strictement les violations de la loi de la forêt, renforcera la coopération internationale dans la protection et le développement des forêts... -VNA