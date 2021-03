Des touristes étrangers visitent le complexe paysager de Trang An, province de Ninh Binh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam espère pouvoir se rouvrir aux touristes internationaux à partir de juillet prochain, a déclaré Hoang Nhan Chinh, chef du secrétariat du Conseil consultatif du tourisme (TAB - Tourism Advisory Board).

Un bon contrôle du COVID-19 au Vietnam, la mise en place de la vaccination contre le coronavirus dans le pays et dans de nombreuses nations sont des conditions favorables à une réouverture aux touristes internationaux dans les mois à venir.

Si une réouverture expérmientale était menée en juillet, le pays pourrait accueillir des touristes en provenance de Chine, de République de Corée, du Japon et de pays membres de l’ASEAN. En octobre, il serait possible d’accueillir des visiteurs en provenance de pays plus éloignés tels que l'Australie, la Russie, l'Europe....

Cependant, le TAB a déclaré que la décision sur la réouverture devait dépendre des programmes de vaccination contre le COVID-19 du Vietnam et des marchés de touristes.

Hoang Nhan Chinh a souligné que la réouverture aux touristes étrangers exigeait une préparation minutieuse dès maintenant, dont des scénarios pour s’adapter à différentes situations éventuelles, dans le but de garantir la sécurité.

Le TAB a envoyé une lettre au Premier ministre proposant des contenus liés à la réouverture aux touristes internationaux.

Avant la propagation de la pandémie de COVID-19, le tourisme représentait plus de 10% du PIB national, générant plus de 30 milliards de dollars par an. -VNA