Le séminaire tenu le 21 mars à Hanoï pour examiner le projet SRECA. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le système de traçage d'origine basé sur la blockchain nommé iTrace247 a fait ses débuts lors d'un séminaire qui s'est tenu le 21 mars à Hanoï pour examiner le projet d'appui à la coopération économique régionale en Asie (SRECA).Le système permet aux entreprises de commercialiser leurs images et leurs marques sur les marchés nationaux et étrangers tout en donnant aux consommateurs un aperçu du processus d'agriculture, de transformation, de transport et de distribution des produits.Les tampons iTrace247 sont testés au Vietnam depuis mars 2021 pour des fruits et légumes des provinces septentrionales de Hai Duong, Son La et Bac Giang. Pour répondre à la demande d'exportation, les timbres de traçage pourraient donner des informations dans les langues demandées par les clients, répondant ainsi aux exigences de transparence des marchés d'importation.Les litchis « thieu » de Thanh Ha de la province de Hai Duong sont déjà étiquetés avec des tampons iTrace247 donnant des informations en anglais et en japonais, et exportés avec succès vers Singapour et le Japon. Sur la base de ces succès initiaux, iTrace247 a été mis à jour avec l’application de la blockchain pour répondre à la demande des marchés exigeants.Lors du séminaire, le directeur de l'Agence de promotion du commerce du Vietnam (Vietrade) du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Vu Ba Phu, a déclaré que 2023 est une année clé pour réaliser avec succès le plan de développement économique pour la période 2021-2025. Il a également indiqué que la numérisation des activités de promotion du commerce, l'adoption plus large des technologies de l'information et la transformation numérique sont des contenus importants de la politique d’édification de l’e-gouvernement.Un représentant de l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ) a déclaré que les exportations vietnamiennes devraient croître de 6% cette année, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives commerciales pour les entreprises.Les participants ont passé en revue les résultats de la mise en œuvre du projet SRECA au Vietnam par Vietrade et GIZ de 2019 à 2022. Ce projet visait à améliorer la capacité des organisations de promotion et de soutien au commerce, des coopératives et des PME, à les aider à mieux tirer parti des opportunités offertes par l'accord ASEAN-Chine pour exporter avec succès des produits agricoles vers la Chine.-VNA