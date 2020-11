Un arbre renversé dans la ville de Tigaon, province de Camarines Sur, aux Philippines. Photo: South China Morning Post

Manille (VNA) - Le super typhon Goni, le plus fort typhon à avoir frappé les Philippines depuis le début de cette année, a touché terre aux Philippines tôt dans la matinée du 1er novembre avec de fortes pluies et des vents violents, provoquant au moins deux glissements de terrain et des risques d'inondations dans les zones les plus gravement touchées.

Goni a frappé l'île de Catanduanes à 4h50 heure locale avec des vents de 225 km/h. Le typhon a également touché terre dans la partie sud de l'île de Luzon. On s'attend à ce que des vents forts et de fortes pluies se produisent dans la région de Bicol, y compris la pointe la plus méridionale de l'île principale de Luzon et l'île de Catanduanes. L'agence de prévisions météorologiques des Philippines avertit que ce sont des conditions météorologiques extrêmement dangereuses.

Selon Mark Timbal, porte-parole du Conseil national de gestion et de réduction des risques de catastrophes des Philippines, les vents forts augmenteront le risque d'inondations et de glissements de terrain généralisés. Les autorités surveillent actuellement le danger que la boue dérive des volcans de Mayon et de Taal.

Auparavant, les autorités locales avaient prédit une onde de tempête de 3 mètres, inondant les basses terres. Près d'un million de personnes vivant dans les régions haut risque avaient été évacuées. Des dizaines de vols internationaux et intérieurs avaient été retardés ou annulés après la fermeture de l'aéroport international Ninoy Aquyno de Manille.

L'Agence philippine de gestion des catastrophes prévoit qu'entre 19 et 31 millions de personnes pourraient être touchées par le typhon Goni, qui devrait s'affaiblir en balayant l'île de Luzon et se dirigeant vers la mer de Chine méridionale/Mer Orientale à l'aube du 2 novembre.

Il s'agit de la deuxième tempête puissante à frapper les Philippines en plus d'une semaine, après le typhon Molave qui a tué 22 personnes et englouti de nombreuses maisons et villages.

Les Philippines sont frappées chaque année par une vingtaine de tempêtes. Une autre tempête appelée Atsani au large des Philippines est en train de s'intensifier progressivement. -VNA