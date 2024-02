Les170 passagers à bord du premier vol Aero K de Cheongju à Da Nang.Photo : VNA

Da Nang (VNA) - La compagnie aérienne sud-coréenne Aero K, et le Département du Tourisme de la ville centrale de Da Nang ont inauguré, le 5 février une nouvelle ligne aérienne reliant la ville de Cheongju en République de Corée, à la ville balnéaire de Da Nang du Vietnam.Selon le transporteur sud-coréen, Da Nang est la première ville du Vietnam qu'Aero K a choisie pour opérer des vols réguliers de Cheongju à Da Nang avec une fréquence d'un vol par jour. Le premier vol a décollé de Cheongju à 22h05 le 5 février et a atterri à Da Nang à 00h45 le 6 février. Le vol de retour a été parti de Da Nang à 2h15 le même jour.La directrice adjointe du Centre de promotion du tourisme de Da Nang, Mai Thi Thanh Hai, a dit que les vols d'Aero K de Cheongju à Da Nang et vice versa offriront des opportunités et des choix aux voyageurs des deux pays en général et de deux localités en particulier, en particulier pendant la prochaine période du Nouvel An lunaire 2024.Lors de la cérémonie de lancement de la nouvelle ligne aérienne, le Département municipal du Tourisme de Da Nang et la compagnie aérienne sud-coréenne ont organisé une cérémonie de bienvenue pour 170 passagers à bord du premier vol Aero K de Cheongju à Da Nang.La République de Corée est le premier marché international pour le tourisme à Da Nang. Chaque jour, il y a 23 à 25 vols en provenance des principales villes sud-coréennes telles que Séoul, Busan, Daegu, Muan et Cheongju, soit plus de 50% du nombre total de vols internationaux quotidiens vers Da Nang.Selon l'aéroport international de Da Nang, pendant le Nouvel An lunaire 2024, soit du 8 au 14 février, environ 894 vols devraient arriver à Da Nang, soit une augmentation de 16% par rapport à la même période de l'année dernière.Sur cette période, la ville compte accueillir près de 362.000 visiteurs, dont 172.000 étrangers, soit une hausse de 23% en variation annuelle.-VNA