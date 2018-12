Hanoi (VNA) – La permanence du sous-comité sur les documents du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) a convoqué mercredi 5 décembre à Hanoi sa première réunion sous la houlette du secrétaire général du Comité central du PCV et président Nguyên Phu Trong.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président Nguyên Phu Trong. Source: VNA

Le 13e Congrès national du PCV devrait avoir lieu au premier trimestre de 2021. Afin de préparer le congrès, le 8e plénum du 12e Comité central du PCV a décidé de créer cinq sous-comités, dont le sous-comité sur les documents dirigés par le secrétaire général et président Nguyên Phu Trong.Le sous-comité est chargé de préparer un rapport sur dix ans de mise en œuvre du Programme d’édification nationale en période de transition vers le socialisme (complété et développé en 2011) et le Rapport politique à soumettre au 13e Congrès national du PCV.Comme le 13e Congrès national du PCV marquera un jalon important sur la voie du développement national, le secrétaire général et président Nguyên Phu Trong a indiqué que les préparatifs des documents doivent être faits de manière scientifique, méthodique et qualitative, dont le Rapport politique est un document clé pour assurer le succès du congrès.Afin d’assurer la qualité du travail, il a demandé aux membres du sous-comité de persister dans le marxisme-léninisme, la pensée de Hô Chi Minh, l’objectif de l’indépendance nationale et du socialisme, la politique de rénovation et la direction du PCV.Les documents du congrès, y compris le Rapport politique, doivent être le produit d’une réflexion collective et du travail de l’ensemble du PCV, du peuple et de l’armée, a-t-il déclaré, ajoutant que le rapport devrait mettre en exergue la politique constante de développement national du PCV pour la période 2021-2025 avec orientations à l’horizon 2030 et une vision à l’horizon 2045.Nguyên Xuân Thang, secrétaire du Comité central du PCV, directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, président du Conseil théorique du Comité central du PCV et chef de l’équipe de rédaction, a rendu compte des travaux déployés de l’équipe de rédaction et des activités prévues du sous-comité. –VNA