Hanoï (VNA) - Le 37e Sommet du Conseil mondial des fleurs doit avoir lieu dans la ville de Da Lat de la province de Lâm Dong (Hauts plateaux du Centre, du 8 au 12 septembre, marquant le premier événement à se tenir au Vietnam.



Sur le thème "Vietnam-Blooming with timeless charm", l'événement devrait voir plus de 500 délégués qui sont des designers célèbres, des experts, des artistes de l'arrangement floral et des scientifiques de plus de 20 pays à travers le monde.



Une cérémonie d'ouverture aura lieu à l'Université de Da Lat, avec des performances de 12 designers internationaux et un concours d'arrangements floraux impliquant la participation de 40 candidats locaux et étrangers.



Un large éventail d'activités seront organisées au cours de l'événement de cinq jours, y compris une exposition florale, ainsi qu'un atelier sur la conception de fruits, de légumes et de fleurs.



En particulier, les défilés de mode fleuris devraient apporter des performances impressionnantes au public.



Le Sommet du Conseil mondial des fleurs organisé par le Conseil mondial des fleurs (World Flower Council - WFC) a eu lieu pour la première fois en 1995.



Il vise à honorer les valeurs des fleurs et de l'industrie florale, tout en maintenant la mission de répandre la paix dans le monde et de partager à la fois l'amour et les connaissances sur les fleurs.- VNA

