Dubaï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé dans l’après-midi du 2 décembre (heure locale), au Sommet du G77 sur les changements climatiques à l’occasion de la 28e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28) à Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU).

La conférence était présidée par le président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez, président du G77 en 2023, et en présence du secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, ainsi que de hauts dirigeants et représentants de 134 pays membres du G77 et de nombreuses organisations internationales.S’exprimant lors du sommet, le chef de l’Etat cubain a souligné l’importance de renforcer la solidarité et la coopération internationales pour relever les grands défis mondiaux, appelant les pays du G77 à continuer de s’unir, de partager leurs voix, de garantir les droits et intérêts légitimes des pays en développement qui sont directement et gravement touchés par les changements climatiques.Soulignant l’importance des pays en développement dans la promotion de progrès multilatéraux vers les objectifs climatiques, le secrétaire général des Nations Unies a appelé à la justice climatique et a souligné la nécessité pour les pays développés d’augmenter rapidement leur soutien aux pays du Sud, en particulier dans la mise en œuvre des engagements en matière de financement climatique.Le sommet a salué et hautement apprécié l’adoption de l’accord sur le Fonds pour les pertes et préjudices, affirmant la nécessité de promouvoir le rôle du G77, de renforcer l’action et de promouvoir des solutions efficaces pour répondre aux changements climatiques.Lors du débat général, le Premier ministre Pham Minh Chinh a prononcé un discours important pour présenter les politiques et les engagements du Vietnam en matière de réponse aux changements climatiques et proposer certaines orientations de coopération pour le G77 dans les temps à venir.

Vue du Sommet du G77 plus la Chine sur les changements climatiques. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a salué l’initiative de Cuba d’organiser le sommet, affirmant le rôle de premier plan de Cuba en tant que président du G77. Soulignant l’importance d’une adaptation efficace aux changements climatiques pour le monde et le Vietnam, il a proposé trois orientations de coopération au sein du G77.Premièrement, accélérer une approche globale centrée sur les personnes et promouvoir le multilatéralisme selon la devise des responsabilités communes mais différenciées, garantissant l’équité, la rationalité et prenant en compte les besoins de développement économique et social des pays en développement.Deuxièmement, faire de la science, de la technologie et de l’innovation un domaine de coopération clé au sein du G77 sur la base de la mise en place d’un mécanisme de coopération inclusif, tirant parti des atouts des pays développés (en termes de capital, de technologie) et des pays en développement (en termes de marché et de ressources).Troisièmement, promouvoir le financement climatique préférentiel de manière plus accessible, sans alourdir le fardeau de la dette et sans sacrifier les ressources consacrées à la mise en œuvre d’autres objectifs de développement.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a fait part de la détermination du Vietnam en faveur de la transformation verte à travers des engagements forts pris lors de la COP26, la participation au JETP, le déploiement des plans, projets et stratégie sur la croissance verte, le développement durable et la transition énergétique ; a exprimé sa volonté de coordonner et de partager ses expériences avec les pays du G77.Le Sommet du G77 sur les changements climatiques a attiré la participation de nombreux dirigeants de pays et d’organisations internationales, démontrant l’intérêt croissant des pays pour les mécanismes de coopération Sud-Sud.Dans le contexte où les défis mondiaux se multiplient et les pays en développement apparaissent comme étant les plus vulnérables, le fait que les membres du G77 se rassemblent et partagent des points de vue et des voix communes sur les changements climatiques est particulièrement important, contribuant à promouvoir la solidarité et la coopération internationale en faveur des objectifs climatiques mondiaux. – VNA